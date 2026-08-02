ゴンサレスの分析で最も挑発的だったのは、ディオマンデをバルセロナのスーパースター、ヤマルと比較した点だ。ヤマルはすでにクラブと代表の両方で中心的存在としての地位を確立している一方で、ゴンサレスは、ベルナベウで同じ舞台が与えられれば、ディオマンデはいずれそれを上回る才能と見なされるだけの力を備えていると考えている。「正直、そうだ。狂っているように聞こえるかもしれないが、彼の成長を見れば、私は彼がそのレベルにいると見ている」とゴンサレスは主張した。

ゴンサレスは、現時点ではヤマルに経験と継続性というアドバンテージがあることを認めつつも、チャンスと精神的な強さによってその差は埋められると強調している。「ラミネはより継続的にプレーしてきたし、より長い期間それを証明してきた。だが、もしヤンが同じチャンスを得れば、彼はそのレベルに到達し、さらには上回ることもできると思う。並外れた才能の持ち主だ。ポテンシャルは非常に大きい。私にとって唯一の大きな疑問符は、彼がそのプレッシャーに精神的にどう対処するかだ」と語った。