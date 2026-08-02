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「彼には手を焼かされた」 元レガネス主将、ヤン・ディオマンデはレアル・マドリーで同じ機会を与えられれば、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルを上回る可能性があると主張
かつてのチームメートからの絶賛
マドリーが10代の新星ディオマンデ獲得に向け、ライプツィヒと総額1億3200万ユーロの大型契約を締結しようとしているなか、サンティアゴ・ベルナベウを巡る興奮は最高潮に達しつつある。ロドリゴが重度のACL負傷で戦列を離れ、ヴィニシウス・ジュニオールの将来も依然として大きな憶測の的となるなか、レアル・マドリーはキリアン・エムバペの新たな相棒を確保するため素早く動いた。
ゴンサレスは、コートジボワール人選手がレガネスのトップチーム環境に初めて足を踏み入れた瞬間を振り返り、チームがその剥き出しの才能にすぐさま驚かされたことを認めた。ベテランDFは『AS』の取材に対し、ディオマンデが既存のプロ選手たちに与えた衝撃を詳しく語った。「彼がどれほど優れているのか、私たちには信じられなかった。最初のタッチから、彼が特別だと分かった。どこから来たんだと、みんなで顔を見合わせた。左ウイングで彼は私たちを翻弄した。あんなプレーをするユース選手は見たことがなかった」とゴンサレスは回想した。「左ウイングで彼は私たちを翻弄した。あんなプレーをするユース選手は見たことがなかった」
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ラミン・ヤマルのレベルを上回る
ゴンサレスの分析で最も挑発的だったのは、ディオマンデをバルセロナのスーパースター、ヤマルと比較した点だ。ヤマルはすでにクラブと代表の両方で中心的存在としての地位を確立している一方で、ゴンサレスは、ベルナベウで同じ舞台が与えられれば、ディオマンデはいずれそれを上回る才能と見なされるだけの力を備えていると考えている。「正直、そうだ。狂っているように聞こえるかもしれないが、彼の成長を見れば、私は彼がそのレベルにいると見ている」とゴンサレスは主張した。
ゴンサレスは、現時点ではヤマルに経験と継続性というアドバンテージがあることを認めつつも、チャンスと精神的な強さによってその差は埋められると強調している。「ラミネはより継続的にプレーしてきたし、より長い期間それを証明してきた。だが、もしヤンが同じチャンスを得れば、彼はそのレベルに到達し、さらには上回ることもできると思う。並外れた才能の持ち主だ。ポテンシャルは非常に大きい。私にとって唯一の大きな疑問符は、彼がそのプレッシャーに精神的にどう対処するかだ」と語った。
万能型の現代的FWのプロフィール
ディオマンデがマドリーにとって実に魅力的な有望株である理由は、その多才さと、ファイナルサードで目立った弱点が見当たらない点にある。スペイン人は、ディオマンデがスピードと確かな技術を兼ね備える稀有な存在であり、それによってさまざまな役割で力を発揮できると説明した。
「すべてだ。彼のレベルは並外れていた。速く、力強く、両サイドに行けて、連係も上手く、絶えず相手に仕掛け、ボールの打ち方も良かった」と同氏は語った。
「誰かと比較するのは難しい。彼は一つの側面だけに秀でているわけではないからだ。技術的に素晴らしく、ゲームを理解し、連係も上手く、優れた動き出しを見せ、1対1の局面で際立ち、スペースを突く。完成された選手だ」
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謙虚さとエリートへの移行
ピッチ上では「恐れを知らない」性格であるにもかかわらず、ディオマンデはレガネス時代を通じて、地に足のついた人物で、常に学ぶ意欲を持っていたと評されている。ゴンサレスは自らその10代の選手の指導役を買って出て、プロアスリートとしての人生の複雑さを乗り越える手助けをした。「私は彼の近くにいて助けようとした。特に、プロサッカーがどういうものかを理解させるためだ。彼はまったく分かっていなかったからね。私たちはスケジュールや栄養、休養、ジムでのトレーニング、そして練習中だけでなく100％身を捧げる必要性について話した」と、そのスペイン人は説明した。
「彼には非常に際立った対照がある。ピッチ外ではシャイだが、ピッチ上では恐れを知らない。彼は話を聞き、礼儀正しく、そして本当に印象的だったのはその謙虚さだ。素晴らしい青年だよ」
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