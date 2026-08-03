マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドという立場にありながらも、エブラは同胞に対し、プレミアリーグ王者アーセナルへの移籍、つまりロンドン北部行きを検討するよう促した。

Stakeの取材で、エブラはコネがイングランドのサッカーに適していると称賛した。「私はマヌ・コネのプレミアリーグ向きのプロフィールを気に入っている。彼にはエネルギーがあり、ボールを運べる。デュエルを好み、チームのために働ける。

「イングランドでは、そのすべてが重要になる。プレミアリーグはより速い。息をつく暇もない。だから重要なのは順応だ。5試合で彼を判断してはいけない。

「もし彼が、彼の使い方を分かっている監督の下でアーセナルに行くなら、うまくやれると思う。必要な武器は間違いなく備えている。あとは継続性の問題だ」