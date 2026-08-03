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「彼には必要な資質がある」。パトリス・エブラが、5100万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドの獲得候補となっているマヌ・コネに対し、オールド・トラフォードではなくアーセナルを選ぶよう勧めた。
コネ獲得レースが激化
2026年ワールドカップでのフランス代表としての印象的なパフォーマンスを受け、この夏の移籍市場ではローマMFコネの獲得を巡って激しい争奪戦が繰り広げられている。 マンチェスター・ユナイテッドが有力候補に浮上しており、25歳の同選手をオールド・トラッフォードへ迎え入れ、ユリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントスの加入に続く補強としたい考えだ。マンチェスター・ユナイテッド首脳陣はすでに選手側の代理人およびローマと直接交渉を行っており、ローマはこの主力選手を約5100万ポンドと評価している。
- Action Plus
エブラ、アーセナル移籍を勧める
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドという立場にありながらも、エブラは同胞に対し、プレミアリーグ王者アーセナルへの移籍、つまりロンドン北部行きを検討するよう促した。
Stakeの取材で、エブラはコネがイングランドのサッカーに適していると称賛した。「私はマヌ・コネのプレミアリーグ向きのプロフィールを気に入っている。彼にはエネルギーがあり、ボールを運べる。デュエルを好み、チームのために働ける。
「イングランドでは、そのすべてが重要になる。プレミアリーグはより速い。息をつく暇もない。だから重要なのは順応だ。5試合で彼を判断してはいけない。
「もし彼が、彼の使い方を分かっている監督の下でアーセナルに行くなら、うまくやれると思う。必要な武器は間違いなく備えている。あとは継続性の問題だ」
アーセナルがブルーノ・ギマランイス獲得を最優先に据える
エブラはコネのエミレーツ・スタジアム移籍を後押ししていたものの、アーセナルは現在、個人条件で合意に達したと報じられているニューカッスル・ユナイテッドMFギマランイスの獲得を優先している。アーセナルのギマランイス獲得への動きは、チェルシーのレジェンドであるクロード・マケレレからも全面的な支持を受けている。
マケレレは『ComeOn』に対し、ミケル・アルテタ率いるチームにギマランイスが適していると称賛し、こう語った。「ブルーノ・ギマランイスは野心的な選手で、自身のキャリアを一つの方向で見ている。常にチャンピオンズリーグでプレーすること、そして欧州でタイトルを勝ち取るために作られたチームでプレーすることだ。
「アーセナルはそのすべての条件を満たしている。彼らはプレミアリーグで優勝し、チャンピオンズリーグでも勝ち進み、再び挑戦できるだけのチームを築いている。優れた選手が偉大なチームに加わるのは、いつだって正しいことだし、アーセナルは素晴らしい補強をしてきた。
「ブルーノ・ギマランイスは非常に優れた、並外れた選手であり、ブラジル代表でもそれが分かった。彼のキャリアであり、彼自身の決断だが、彼のプレースタイルはアーセナルに完璧に合っている」
- Getty Images Sport
王者、初戦で試練へ
アーセナルは8月21日、エミレーツ・スタジアムで昇格組コヴェントリー・シティを迎え、プレミアリーグ連覇へのシーズンをスタートする。一方、ユナイテッドはその翌日、同じく昇格組のハル・シティと対戦し、国内での新シーズン初戦を迎える。新シーズン開幕を前に、両クラブにとっては中盤の補強案件を決着させることが最優先事項とみられている。
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