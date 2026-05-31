土曜夜、ブダペストでの試合。アーセナルのセンターバック、ガブリエルが決勝PKを失敗。マルキーニョスのチームメイトがチャンピオンズリーグ制覇を喜び合う中、このブラジル人は一瞬立ち止まった。
翻訳者：
「彼には心から敬意を表する」。チャンピオンズリーグ決勝で最も感動的な瞬間は、PSGの歓声とは別の場所で訪れた。
タイトル防衛の喜びに浸る中、マルキーニョスがまず思い浮かべたのはガブリエルだった。PK失敗で落ち込む28歳のチームメイトに、彼は誰よりも早く駆け寄り抱きしめた。
数秒間抱きしめ、励ました。アーセナル選手が駆け寄ると、マルキーニョスは祝福の輪へ戻った。
- Getty Images Sport
アーセナル主将エデガード、マルキーニョスを「真の紳士」と称賛。
「彼は真の紳士だ。ピッチで最も経験豊富で、勝者も敗者も経験している。その心遣いと人間性、選手としての姿勢に敬意を表したい」と試合後、アーセナルのキャプテン、マルティン・エデゴールはマルキーニョスを絶賛した。
マルキーニョスは、この夜の悲劇にもめげず、夏に控える大舞台へすぐに立ち直ろうとガブリエルに声を掛けた。 6月11日に米・墨・加で始まるW杯では、2人がブラジル代表CBとしてコンビを組む見込みだからだ。アンチェロッティ率いるセレソンは6度目の優勝を狙うが、本命視されていない。
グループリーグ初戦は6月12日、モロッコ代表との対戦。その他にスコットランドとハイチと同組だ。
チャンピオンズリーグ決勝：カイ・ハヴェルツが歴史を刻み、ガブリエルは悲劇の主人公となった。
ガブリエルの所属するアーセナルにとって、土曜日のチャンピオンズリーグ決勝は好スタートを切った。 6分、カイ・ハヴェルツがチェルシーに先制点。彼は1992年大会以降、2度のCL決勝で得点を挙げた初のドイツ人となった。2021年にはマンチェスター・シティ戦で決勝点をマークしている。
しかし65分、ウスマン・デンベレがPKでPSGが同点とし、90分、120分とも1－1でPK戦へ。
アーセナルのエベレチ・エゼが最初のPKを失敗したが、直後にPSGのヌノ・メンデスも失敗。デクラン・ライスが成功させ、3本ずつ蹴り終えた時点で再び同点となった。ガブリエルは両チーム5人目のキッカーとして、アーセナルに優勝をもたらすためにゴールが必要だった。 しかしガブリエルのシュートはクロスバーを超え、パリが2年連続で欧州王者に輝いた。
- AFP
マルキーニョスとガブリエル：2026年W杯ブラジル代表のグループリーグ戦
キックオフ（ドイツ時間）
試合
6月13日（土）0時
ブラジル対モロッコ
6月20日（土）2:30
ブラジル vs. ハイチ
6月24日（水）0:00
ブラジル対スコットランド