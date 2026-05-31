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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「彼には心から敬意を表する」。チャンピオンズリーグ決勝で最も感動的な瞬間は、PSGの歓声とは別の場所で訪れた。

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル
ガブリエウ・マガリャンイス
マルキーニョス
ブラジル

パリ・サンジェルマンの熱狂的な歓声とは対照的に、PSGのキャプテン、マルキーニョスがチャンピオンズリーグ決勝で最も感動的な場面を生み出した。

土曜夜、ブダペストでの試合。アーセナルのセンターバック、ガブリエルが決勝PKを失敗。マルキーニョスのチームメイトがチャンピオンズリーグ制覇を喜び合う中、このブラジル人は一瞬立ち止まった。

  • タイトル防衛の喜びに浸る中、マルキーニョスがまず思い浮かべたのはガブリエルだった。PK失敗で落ち込む28歳のチームメイトに、彼は誰よりも早く駆け寄り抱きしめた。

    数秒間抱きしめ、励ました。アーセナル選手が駆け寄ると、マルキーニョスは祝福の輪へ戻った。

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    アーセナル主将エデガード、マルキーニョスを「真の紳士」と称賛。

    「彼は真の紳士だ。ピッチで最も経験豊富で、勝者も敗者も経験している。その心遣いと人間性、選手としての姿勢に敬意を表したい」と試合後、アーセナルのキャプテン、マルティン・エデゴールはマルキーニョスを絶賛した。

    マルキーニョスは、この夜の悲劇にもめげず、夏に控える大舞台へすぐに立ち直ろうとガブリエルに声を掛けた。 6月11日に米・墨・加で始まるW杯では、2人がブラジル代表CBとしてコンビを組む見込みだからだ。アンチェロッティ率いるセレソンは6度目の優勝を狙うが、本命視されていない。

    グループリーグ初戦は6月12日、モロッコ代表との対戦。その他にスコットランドとハイチと同組だ。

  • チャンピオンズリーグ決勝：カイ・ハヴェルツが歴史を刻み、ガブリエルは悲劇の主人公となった。

    ガブリエルの所属するアーセナルにとって、土曜日のチャンピオンズリーグ決勝は好スタートを切った。 6分、カイ・ハヴェルツがチェルシーに先制点。彼は1992年大会以降、2度のCL決勝で得点を挙げた初のドイツ人となった。2021年にはマンチェスター・シティ戦で決勝点をマークしている。

    しかし65分、ウスマン・デンベレがPKでPSGが同点とし、90分、120分とも1－1でPK戦へ。

    アーセナルのエベレチ・エゼが最初のPKを失敗したが、直後にPSGのヌノ・メンデスも失敗。デクラン・ライスが成功させ、3本ずつ蹴り終えた時点で再び同点となった。ガブリエルは両チーム5人目のキッカーとして、アーセナルに優勝をもたらすためにゴールが必要だった。 しかしガブリエルのシュートはクロスバーを超え、パリが2年連続で欧州王者に輝いた。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    マルキーニョスとガブリエル：2026年W杯ブラジル代表のグループリーグ戦


    キックオフ（ドイツ時間）

    試合

    6月13日（土）0時

    ブラジル対モロッコ

    6月20日（土）2:30

    ブラジル vs. ハイチ

    6月24日（水）0:00

    ブラジル対スコットランド