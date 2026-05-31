「彼は真の紳士だ。ピッチで最も経験豊富で、勝者も敗者も経験している。その心遣いと人間性、選手としての姿勢に敬意を表したい」と試合後、アーセナルのキャプテン、マルティン・エデゴールはマルキーニョスを絶賛した。

マルキーニョスは、この夜の悲劇にもめげず、夏に控える大舞台へすぐに立ち直ろうとガブリエルに声を掛けた。 6月11日に米・墨・加で始まるW杯では、2人がブラジル代表CBとしてコンビを組む見込みだからだ。アンチェロッティ率いるセレソンは6度目の優勝を狙うが、本命視されていない。

グループリーグ初戦は6月12日、モロッコ代表との対戦。その他にスコットランドとハイチと同組だ。