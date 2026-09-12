インタビューの中で、ウォルテマーデはスパレッティとの初対面について、その詳細を喜んで明かした。FWは、この指揮官が自分と家族の双方にすぐさま強く、そして長く残る印象を与えたと明かしている。

「家族と一緒に初めてスパレッティに会った時、僕たち全員が思ったことは一つだけだった。オーラだ」とウォルテマーデは説明した。「彼には大きなオーラがある。落ち着いているように見えるけれど、ピッチ内外で何を求めているのかがとても明確なんだ」