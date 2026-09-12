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「彼には大きなオーラがある」 ユヴェントスFWニック・ヴォルテマーデがルチアーノ・スパレッティの第一印象を明かす
スパレッティとの最初の会談
ヴォルテマーデは最近、DAZNのロングインタビューに応じ、自身のキャリアとスパレッティ監督の下での現在の成長について語った。ドイツ人ストライカーは今夏、ニューカッスルからユベントスにレンタル移籍で加入した。FWはこの機会に、非常に高く評価されているトスカーナ出身の指揮官とともに仕事をする中での初期の経験を振り返った。新たな指導法に適応することは、どの選手にとっても常に重要なステップであり、ヴォルテマーデはその挑戦を熱意を持って受け入れているようだ。
- AFP
圧倒的なオーラに包まれていた
インタビューの中で、ウォルテマーデはスパレッティとの初対面について、その詳細を喜んで明かした。FWは、この指揮官が自分と家族の双方にすぐさま強く、そして長く残る印象を与えたと明かしている。
「家族と一緒に初めてスパレッティに会った時、僕たち全員が思ったことは一つだけだった。オーラだ」とウォルテマーデは説明した。「彼には大きなオーラがある。落ち着いているように見えるけれど、ピッチ内外で何を求めているのかがとても明確なんだ」
ピッチ内外での明確なビジョン
確かな土台が築かれた今、ヴォルテマーデはスパレッティの指導の下で続く自身の成長に非常に強い自信を抱いている。FWのヴォルテマーデは、自身のプレーを次のレベルへ引き上げる上で、今がまさに理想的な環境だと感じている。
また、このトスカーナ出身の指揮官が着任後すぐに取り組みを始め、改善すべき具体的な部分に直ちに目を向けたことにも触れ、こう語った。「彼は僕をとても助けてくれているし、僕が成長できるように、すぐに密に取り組み始めてくれた。彼の下で、僕はより良い選手になれると確信している」
- Getty Images Sport
明るい未来を見据えて
今季、ユベントスでのデビューはACミランとの1-1の引き分けで、後半から途中出場した。今後は、次のセリエAでサッスオーロと対戦するユベントス戦で先発の座を狙うことになる。
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