月曜日の公式発表を前に、代表チームへの適応と夏休みの予定について問われたベルナルは「もちろん行きたいです。国を代表するのは選手として最高の栄誉で、まだ可能性は消していません。今は予定を立てず、様子を見守るだけです」と語った。

また、17歳でトップデビューの機会を与え、リハビリも丁寧にサポートしてくれたフリック監督には「命の恩がある。17歳の時に信頼を寄せてくれた。いつまでも感謝している」と絶賛した。