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「彼には命を救われた！」――バルセロナMFが、ラ・リーガのスターへの道を切り開いたハンス・フリック監督に「感謝」を表明。スペイン代表招集の知らせを心待ちにしている。
プロディジーにワールドカップ出場の望み
前十字靭帯の怪我から復帰したベルナルは、バルセロナでリーガ・エスパニョーラ21試合に出場し3得点を挙げた。2月にはデ・ヨングの不在でレギュラーに返り咲き、骨折でW杯を欠場するフェルミン・ロペスの穴を埋める機会を狙う。 カタルーニャ・ラジオのインタビューでは、ベルガ出身の若きスターは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が今後発表する代表メンバーに自身の名前が挙がることに依然として楽観的な見通しを示した。
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ベルナルが語る、究極の国際的な夢
月曜日の公式発表を前に、代表チームへの適応と夏休みの予定について問われたベルナルは「もちろん行きたいです。国を代表するのは選手として最高の栄誉で、まだ可能性は消していません。今は予定を立てず、様子を見守るだけです」と語った。
また、17歳でトップデビューの機会を与え、リハビリも丁寧にサポートしてくれたフリック監督には「命の恩がある。17歳の時に信頼を寄せてくれた。いつまでも感謝している」と絶賛した。
伝説の退団が迫っている
クラブが今夏、ロベルト・レヴァンドフスキの退団に備える中、ベルナルは国内リーグ連覇に貢献したポーランド人ストライカーについて語った。「彼はバルサが再びタイトルを獲得する助けとなった。彼はレジェンドであり、我々はいつまでも感謝するだろう」
チャンピオンズリーグ準々決勝でアトレティコ・マドリードに敗れた後、ベルナルは今後の目標をこう語った。「タイトルを取り続けること。それが最高の喜びだ。結果は出ていないが、来年はさらに上を目指す」
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ワールドカップが開幕に近づいている
高い評価を受ける守備的MFは、月曜日にスペイン代表がワールドカップの最終メンバーを決めるタイミングで重要な節目を迎える。選出されれば、ベルナルは2010年の優勝に続き、ラ・ロハの2度目の優勝を目指す。スペインは6月15日にグループH初戦でカーボベルデと対戦し、その後サウジアラビアとウルグアイと戦う。