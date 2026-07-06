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「彼には出場してほしくない」――スペインはクリスティアーノ・ロナウドとの対戦を避けたいが、ワールドカップベスト16でポルトガルと戦う以上、「史上最高の選手」との対決は避けられないと受け入れている。
伝説への最高の敬意
デ・ラ・フエンテ監督は、ポルトガル代表キャプテン、ロナウドへの敬意を示しつつ、彼がノックアウトステージの試合に出場しないことを願っている。アーリントンのAT&Tスタジアムでの一戦を前に、スペイン代表監督は、アル・ナスルのスターが今も脅威だと強調した。
「クリスティアーノや、彼のように気概と野心を持つ選手を尊敬している。彼らは誰もが憧れる存在だ」とデ・ラ・フエンテ監督は記者団に語った。「彼の才能とクラスがあれば、いつでも試合の行方を左右できる。個人的には彼がプレーしないことを望むが、おそらく出場するだろう。我々は歴史上最高の選手の一人のプレーを楽しみつつ、彼やポルトガル代表を上回るプレーを見せたい」
- Getty Images Sport
ロナウドをめぐる論調への対応
年齢を重ねても、ロナウドはポルトガル代表の攻撃の要であり、ファンや評論家の間で議論が絶えない。彼の存在がチームの足を引っ張っているという声もあるが、スペイン代表陣営はそれを否定する。バルセロナの若手ガビも、周囲の雑音に関係なくロナウドを脅威だと考える。
デ・ラ・フエンテも同調し、準々決勝へ進みたいなら一瞬も油断できないと警告した。「クリスティアーノには決して油断するな。これほど優れた選手に隙を見せてはいけない。だが、我が守備陣を信頼している。どちらがより力を発揮するか、見てみよう。あらゆる状況をコントロールできると信じている」
ロナウドの最後のダンス
この試合が感慨深いのは、レアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッドで輝いたレジェンドにとって、今回の大会が時代の終わりだからだ。41歳の彼は最後のワールドカップと明言しており、ノックアウトステージの各試合が最後の舞台になる。
ポルトガル代表の主将は「出場するかどうかは関係なく、私は常に代表で重要な役割を担う。引退するのは私が決めた時だ」と語った。スペインは、その「最後の舞」に惑わされず、目の前の難関に集中する必要がある。
- AFP
失敗が許されない決勝戦
デ・ラ・フエンテ監督は、グループステージでの試行錯誤は終わり、オーストリアを破ったラウンド・オブ・32の勢いを生かし、今こそ最高パフォーマンスを発揮する時だと選手に強調した。「明日は決勝戦だ。これが最後の試合になるかもしれない。大会は段階を踏むが、重要なのは今の結果だ。 我々はまだ改善でき、次の試合ではさらに良いプレーを見せたい」と語った。
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