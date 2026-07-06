「彼には出場してほしくない」――スペインはクリスティアーノ・ロナウドとの対戦を避けたいが、ワールドカップベスト16でポルトガルと戦う以上、「史上最高の選手」との対決は避けられないと受け入れている。

デ・ラ・フエンテ監督は、ポルトガル代表キャプテン、ロナウドへの敬意を示しつつ、彼がノックアウトステージの試合に出場しないことを願っている。アーリントンのAT&Tスタジアムでの一戦を前に、スペイン代表監督は、アル・ナスルのスターが今も脅威だと強調した。

「クリスティアーノや、彼のように気概と野心を持つ選手を尊敬している。彼らは誰もが憧れる存在だ」とデ・ラ・フエンテ監督は記者団に語った。「彼の才能とクラスがあれば、いつでも試合の行方を左右できる。個人的には彼がプレーしないことを望むが、おそらく出場するだろう。我々は歴史上最高の選手の一人のプレーを楽しみつつ、彼やポルトガル代表を上回るプレーを見せたい」



