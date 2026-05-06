『Sport Bild』によると、アスレティック・ビルバオの23歳FWは、ドイツ最多優勝クラブとの契約に署名しなかった。理由は2つあるという。
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彼には不利な要因が2つあった。FCバイエルン・ミュンヘンがニコ・ウィリアムズを獲得しなかった理由が明らかになった。
まず、選手側の金銭要求が非常に高額だった。報道によると、ウィリアムズは年俸2200万ユーロを要求し、賞金やボーナスも上乗せされる予定だった。
この条件を聞いたバイエルンは、交渉開始前に撤退を決断した。スポーツディレクターのマックス・エベルは、昨夏ウィリアムズがビルバオとの契約を延長した直後にその経緯を明かしている。
さらに、スポーツ紙『Bild』によると、ウィリアムズはデータ分析会社を使って作成した要件プロファイルにも合致しなかったという。
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バイエルン、ニコ・ウィリアムズの代わりにルイス・ディアスを獲得
とりわけ守備面でウィリアムズの能力にバイエルン首脳陣は懸念を抱いた。ヴィンセント・コンパニー監督が採用するハイプレスと前線にDFを配置するシステムに適応できるか疑問があったためだ。結果として、攻撃的な戦術にとってウィリアムズはリスクが大きいと判断された。
その理想に合う選手として、クラブはリヴァプールから約7000万ユーロでルイス・ディアスを獲得した。ディアスはすぐに結果を出し、コンパニ体制の主力として活躍している。
一方、ウィリアムズは現在もアスレティック・ビルバオと2035年までの長期契約を結んでいるが、31試合で13ゴール関与と数字が伸び悩み、来夏の市場価値は下がると見込まれる。