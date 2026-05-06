まず、選手側の金銭要求が非常に高額だった。報道によると、ウィリアムズは年俸2200万ユーロを要求し、賞金やボーナスも上乗せされる予定だった。

この条件を聞いたバイエルンは、交渉開始前に撤退を決断した。スポーツディレクターのマックス・エベルは、昨夏ウィリアムズがビルバオとの契約を延長した直後にその経緯を明かしている。

さらに、スポーツ紙『Bild』によると、ウィリアムズはデータ分析会社を使って作成した要件プロファイルにも合致しなかったという。