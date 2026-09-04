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「彼には一つの長所がある」 チェルシーからのローン移籍に元スパーズ選手が反応、20カ月の離脱後にトッテナムがミハイロ・ムドリク獲得なら「大きな賭け」
ムドリクは当初、4年間の出場停止処分を科される見通しだった
ムドリクは2023年1月、9000万ポンド（1億2200万ドル）近い移籍金でスタンフォード・ブリッジへ移った。 母国でシャフタール・ドネツクの一員として活躍した後、当時は将来有望なタレントと見なされており、一時はアーセナルも獲得を争っていた。
プレミアリーグでの生活への適応は当初難しく、初ゴールまでに24試合を要した。 チェルシーでは73試合で通算10ゴールにとどまった。
ムドリクのキャリアは2024年11月、禁止物質メルドニウムの陽性反応により出場停止処分を受けたことで急停止した。 フットボール・アソシエーションから4年間の出場停止処分を科されたが、スポーツ仲裁裁判所（CAS）への控訴によってその処分は取り消され、7月に再びプレー可能となった。
その後、プレシーズンはチェルシーでプレーし、移籍期限最終日にスパーズへの移籍を完了させた。 現在25歳のウインガーは、2021-22シーズンにトップチームでの飛躍を導いたシャフタール時代の恩師ロベルト・デ・ゼルビ監督と再会を果たしている。
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トッテナムはムドリクのローン獲得に賭けに出た
ムドリクは28試合の国際Aマッチ出場歴が示す通り、明らかに才能ある選手だが、22カ月にわたって公式戦から遠ざかっており、イングランド1部での生活に最後まで順応できたとは言えなかった。そうした点からトッテナムにとって一種の賭けになるのではないかと問われた元スパーズおよびチェルシーMFのポジェ氏は、betting sitesの信頼できるガイドであるGambling.comの提供で、GOALにこう語った。「大きなギャンブルだ。そう、大きなギャンブルでもある。彼は非常に特化したタイプの選手だと思うからだ。彼には1つの武器がある。それはスピードで、驚異的なスピードだ。そして、それが彼のプレーで機能しなければ、それで終わりだ。
「だから、この件では[エンソ]・フェルナンデスのケースとは逆の見方をする。こちらはクラブが『よし、彼を使うのか？』と言っていた部分が大きかったと思う。ウイングバック？ ありえない。2年間プレーしていなかったなら、負傷しないかどうかも分からない。こういう選手は通常、ハムストリングのケガをする。大金が動き、我々は次へ進む。
「だから、おそらくこの種の減刑のあと、彼を戦力としてすら計算していなかったのかもしれない。それが大きなニュースになった。おそらく彼らはそれが起こると分かっていた。この件はフェルナンデスの件よりも、クラブの判断による部分が大きかったと思う。プロセスは進んでいた」
デ・ゼルビが大胆なバロンドール候補を主張
ムドリクはスパーズで新たなスタートを切ることを楽しみにしており、この2年間を忘れたいという思いが本人にあるのも当然だ。本人は「素晴らしい気分だ。早くトレーニングを始めて、このクラブのためにプレーしたい。そしてロベルト・デ・ゼルビと再会できることにとても興奮している。彼は僕のフットボールの父だ。彼を信じている。彼を信頼している。彼が僕に何を求めているのか分かっているし、彼と一緒にいるといつも自分が成長していると感じる」と語っている。
もし再びムドリクを輝かせられる人物がいるとすれば、それはデ・ゼルビかもしれない。このミステリアスなイタリア人戦術家は以前、この快速ウクライナ代表FWが最も権威ある個人賞を争う存在になり得ると語っていた。
デ・ゼルビは2022年、「ムドリクは将来バロンドールを受賞できると思う。私はムドリクの価値を知っている。ミハイロにはトップレベルのキャリアを築く可能性がある。私の意見では、彼はバロンドールも受賞できる。彼は最高レベルの選手だが、とても繊細でもある。愛情を必要としている。彼がそのポテンシャルに見合うかどうか見ていこう」と大胆に語っていた。
ムドリクはいつトッテナムでデビューするのか？
ムドリクはここまで、そうした高みにまったく近づけていない。しかし、欧州各地の強豪クラブの注目を最初に集めたポテンシャルを引き出すには、まだ時間が味方している。
トッテナムでの初出場がいつになるかは、まだ分からない。デ・ゼルビ監督は、チームが2026-27シーズンの開幕から2連敗を喫し、無得点に終わっている中で、土曜日にスパーズをシティ・グラウンドへ率い、ノッティンガム・フォレストと対戦する予定だ。
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