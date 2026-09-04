ムドリクは28試合の国際Aマッチ出場歴が示す通り、明らかに才能ある選手だが、22カ月にわたって公式戦から遠ざかっており、イングランド1部での生活に最後まで順応できたとは言えなかった。そうした点からトッテナムにとって一種の賭けになるのではないかと問われた元スパーズおよびチェルシーMFのポジェ氏は、betting sitesの信頼できるガイドであるGambling.comの提供で、GOALにこう語った。「大きなギャンブルだ。そう、大きなギャンブルでもある。彼は非常に特化したタイプの選手だと思うからだ。彼には1つの武器がある。それはスピードで、驚異的なスピードだ。そして、それが彼のプレーで機能しなければ、それで終わりだ。

「だから、この件では[エンソ]・フェルナンデスのケースとは逆の見方をする。こちらはクラブが『よし、彼を使うのか？』と言っていた部分が大きかったと思う。ウイングバック？ ありえない。2年間プレーしていなかったなら、負傷しないかどうかも分からない。こういう選手は通常、ハムストリングのケガをする。大金が動き、我々は次へ進む。

「だから、おそらくこの種の減刑のあと、彼を戦力としてすら計算していなかったのかもしれない。それが大きなニュースになった。おそらく彼らはそれが起こると分かっていた。この件はフェルナンデスの件よりも、クラブの判断による部分が大きかったと思う。プロセスは進んでいた」