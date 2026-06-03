『The Athletic』によると、ククレジャは今夏チェルシーを退団する意向だ。適切なオファーがあれば、チェルシーも左サイドバックの退団を妨げないという。
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彼にはドイツ人監督が付く。DFBの悪夢・マルク・ククレラに、劇的移籍が迫るか？
『The Athletic』によると、ククレラ獲得へ複数のクラブが動き出した。特にバルセロナはスペイン代表DFの状況を注視。スポーツディレクターのデコは代理人と接触し、フリック監督も27歳の才能を高く評価している。
もし移籍すれば、ククレラはフリック監督率いるバルセロナでプレーすることになる。2024年欧州選手権でドイツ代表を苦しめた彼にとって、因縁の再会となる。 準々決勝の延長戦では、1－1の同点で迎えたスペインのペナルティエリア内でハンドが取り消され、ドイツにPKが与えられなかった。その後、スペインが延長終了間際に2－1で決勝点を挙げ、開催国ドイツを敗退させた。
ククレラにとってバルセロナ移籍が特別な理由は、彼がカタルーニャ出身で14歳のときにバルサのユースに加入した経験があるためだ。しかしトップチームへの昇格はならず、公式戦出場は1試合のみ。2018-19シーズン 2018-19シーズンにエイバルへ、2019-20シーズンにヘタフェへレンタル移籍し、2020年夏にヘタフェへ約1200万ユーロで完全移籍した。 1年後にプレミアリーグのブライトンへ移籍し、さらに1年後の2022年にはチェルシーが6530万ユーロで獲得した。
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マルク・ククレラはチェルシーでの現状に不満。移籍には7000万ユーロ以上を要求か。
スタンフォード・ブリッジで4年を過ごしたククレラは、クラブの若手重視の補強方針に不満を募らせている。 「経験が足りなかった。多くの選手にとって、これほど大きな舞台は初めてで、私たちは代償を払った」と3月、チャンピオンズリーグ16強でパリ・サンジェルマンに2-5、0-3で敗れた後、このスペイン人選手は『ザ・アスレティック』に語った。 「クラブの方針は理解している。だがタイトルを欲しい選手にとっては、こうした結果はやる気を失わせる。若手ばかり補強では難しい」
また、クラブが年初にエンツォ・マレスカ監督を早期解任したことも批判した。前年夏にクラブワールドカップ制した同監督に、もっと時間を与えてほしかったという。後任のリアム・ローゼニオールも4月にわずか数カ月で退任し、チーム状態は悪化した。 シーズン終盤にはプレミアリーグ10位にとどまり、欧州大会出場を逃したことも移籍を検討する背景にある。
ククレラは2029年まで契約が残っているため、チェルシーは焦っていない。移籍金として少なくとも7000万ユーロを要求する見込みだ。
マルク・ククレラ獲得には、バルサはまず選手を放出すべきだ。
来季からチェルシーを率いる新監督シャビ・アロンソは、ここ数週間でククレラと複数回接触したと報じられている。アロンソは同郷のスペイン人選手を将来戦力と見て獲得を希望。ただ『The Athletic』によると、ククレラも移籍を望んでいるという。今後どうなるかはまだ不明だ。
バルセロナがククレラを獲得できるかは、まず現有CBを放出できるかどうかにかかっている。放出が実現すれば、ようやくOBを呼び戻す余裕が生まれるという。
成長が停滞するアレハンドロ・バルデは移籍を希望すれば容認される見込み。ジュール・クンデも移籍可能だが、本人は残留を希望。半年レンタルだったジョアン・カンセロは完全移籍での獲得を目指す。
いずれにせよ、バルサにはククレラ争奪戦の有力なライバルがいる。 『The Athletic』によると、アトレティコ・マドリードも獲得に本腰を入れており、すでに交渉中だという。
レアル・マドリードも関心を示し、マンチェスター・シティが獲得レースに名を連ねる。シティでは元チェルシー監督マレスカがグアルディオラ後任となる見込みで、クラブとククレラ側の接触はさらに活発化するとされる。
本人はワールドカップに集中しており、クラブの去就は大会後に決まる見込みだ。 大会ではドイツと同組のエクアドルを優勝候補の一角に挙げた。スペインはウルグアイ、サウジアラビア、カーボベルデとグループリーグで対戦する。
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マルク・ククレラ：チェルシーでの成績
ゲーム
163
ゴール
9
アシスト
13