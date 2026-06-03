彼にはドイツ人監督が付く。DFBの悪夢・マルク・ククレラに、劇的移籍が迫るか？

『The Athletic』によると、ククレラ獲得へ複数のクラブが動き出した。特にバルセロナはスペイン代表DFの状況を注視。スポーツディレクターのデコは代理人と接触し、フリック監督も27歳の才能を高く評価している。

もし移籍すれば、ククレラはフリック監督率いるバルセロナでプレーすることになる。2024年欧州選手権でドイツ代表を苦しめた彼にとって、因縁の再会となる。 準々決勝の延長戦では、1－1の同点で迎えたスペインのペナルティエリア内でハンドが取り消され、ドイツにPKが与えられなかった。その後、スペインが延長終了間際に2－1で決勝点を挙げ、開催国ドイツを敗退させた。

ククレラにとってバルセロナ移籍が特別な理由は、彼がカタルーニャ出身で14歳のときにバルサのユースに加入した経験があるためだ。しかしトップチームへの昇格はならず、公式戦出場は1試合のみ。2018-19シーズン 2018-19シーズンにエイバルへ、2019-20シーズンにヘタフェへレンタル移籍し、2020年夏にヘタフェへ約1200万ユーロで完全移籍した。 1年後にプレミアリーグのブライトンへ移籍し、さらに1年後の2022年にはチェルシーが6530万ユーロで獲得した。