ヴィンセント・コンパニー監督は、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のバイエルン対パリ・サンジェルマンで、左サイドバックにコンラッド・ライマーを起用する。第1戦を4-5で落としたチームは、このオーストリア人選手を唯一の新たな先発としてアルフォンソ・デイヴィスの代役させる。
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「彼にはまだ活躍の場があるはずだ！」コンパニがPSG戦でのバイエルンの意外な先発変更を解説。
デイヴィスが起用されたのはやや意外だ。PSG戦でヨシップ・スタニシッチはクヴィチャ・クヴァラツヘリアに翻弄され守備で精彩を欠いたが、再び先発した。デイヴィスは第1戦で不運なハンドによるPKを招いたものの、それ以外は好パフォーマンスだった。
しかし前半でイエローカードを貰い、ハーフタイムに交代。 コンパニー監督は第2戦前、DAZNのインタビューで「予防措置」と説明した。 では、なぜデイヴィスはベンチに下がり、ライマーが先発に戻ったのか？
コンパニは「フォンジー（デイヴィス）にも今日の試合で役割がある」と述べつつ、ライマーとスタニシッチが「シーズンを通じて安定しており、パリの相手を知り尽くしている」と説明。「彼らはパリと何度も対戦し、毎回良いパフォーマンスを示した。だから全幅の信頼を置いている」と続けた。
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FCバイエルンは101得点を挙げた攻撃陣に期待する。
先週末の1.FCハイデンハイム戦（3-3）から、コンパニー監督は6人を入れ替えた。ジョナサン・ター、ライマー、ヨシップ・スタニシッチ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、ジャマル・ムシアラは引き続き先発。
GKノイアー、DFスタニシッチ、ウパメカノ、ター、ライマー、MFキミッヒ、パブロヴィッチ、FWムシアラ、オリゼ、ケイン、ディアスが先発。5月30日のブダペスト決勝へ、101ゴールの攻撃陣が切符を狙う。
ベンチにはトム・ビショフ、レナート・カール、ラファエル・ゲレイロが復帰。欠場はセルジュ・ニャブリのみ。