デイヴィスが起用されたのはやや意外だ。PSG戦でヨシップ・スタニシッチはクヴィチャ・クヴァラツヘリアに翻弄され守備で精彩を欠いたが、再び先発した。デイヴィスは第1戦で不運なハンドによるPKを招いたものの、それ以外は好パフォーマンスだった。

しかし前半でイエローカードを貰い、ハーフタイムに交代。 コンパニー監督は第2戦前、DAZNのインタビューで「予防措置」と説明した。 では、なぜデイヴィスはベンチに下がり、ライマーが先発に戻ったのか？

コンパニは「フォンジー（デイヴィス）にも今日の試合で役割がある」と述べつつ、ライマーとスタニシッチが「シーズンを通じて安定しており、パリの相手を知り尽くしている」と説明。「彼らはパリと何度も対戦し、毎回良いパフォーマンスを示した。だから全幅の信頼を置いている」と続けた。