彼にはまだ救いは訪れていない：リカルド・ペピは、当面の間、ブンデスリーガ史上最悪の移籍失敗例として語り継がれることになるだろう

しかし、後者の件は（ひとまず）白紙に戻った。PSVは週末に交渉を打ち切り、成立目前だったペピの移籍を破談にした。アイントホーフェンとフルハムは多くの詳細で合意していたものの、移籍発表のタイミングについては合意に至らなかった。フルハム側は、万が一このストライカーが負傷した場合に備えて、発表を遅らせ、契約を撤回できるようにしたかったと報じられている。
PSVのスポーツディレクター、アーネスト・スチュワート氏は土曜日に次のように認めた。「選手の責任がいつ移るのかという問題は重要なポイントだった。多少は歩み寄ったものの、依然として隔たりが大きすぎた」。ペピの同胞である同氏はこう付け加えた。「リカルドはこの移籍を強く望んでいた。基本的に、リカルドにとってこれが最も悔しいことだろう。もちろん、我々は優秀なストライカーをクラブに留めることができて喜んでいる」。
スチュワートは、ペピがオランダの強豪クラブに対して「恨み」を抱いていないことを強調した。しかし、将来的な移籍の可能性については否定しなかった。「決してそうすべきではない。もし選手が好条件での移籍を果たせ、それがクラブにとっても有益であるならば、我々はそれを実行するだろう。」
同様の条件での移籍は、FCアウクスブルクにとっても間違いなく望ましいことだろう。 『ビルト』紙によると、移籍金が1100万ユーロを超えた場合、契約上の再売却益の20％がアウクスブルクに支払われることになっている。これにより、アウクスブルクには350万ユーロ以上の収入が見込まれ、このセンターフォワードの移籍は、FCAにとってほぼゼロサムゲームになりかねなかった。