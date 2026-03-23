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Ricardo Pepi PSV 2025-26Getty

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彼にはまだ救いは訪れていない：リカルド・ペピは、当面の間、ブンデスリーガ史上最悪の移籍失敗例として語り継がれることになるだろう

18歳の頃、リカルド・ペピはブンデスリーガでプレーするにはまだ未熟だった。しかし今ではこの攻撃的MFは飛躍を遂げている――だが、4000万ユーロの移籍交渉は最終段階で決裂した。

「私には夢がある。アウクスブルクでチャンピオンズリーグに出場したい」。2022年1月、当時18歳だったリカルド・ペピは、FCバイエルン・ミュンヘンさえも関心を示していたと言われる中、新天地でこの言葉と共に、決して控えめとは言えない目標を掲げた。

FCアウクスブルクにとって破格の移籍金1600万ユーロ（現在もクラブ記録）や、当時のスポーツディレクター、シュテファン・ロイターが彼を「あるロベルト・レヴァンドフスキ」に例えていたという事実だけでも十分ではないかのように： アウクスブルクでのペピのデビューと序盤の活躍は、かつてないほどの輝きを放った――しかし、それはあまりにも強烈すぎた。


  • FC Augsburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    「エル・トレン」――かつてペピの愛称として知られていた彼が移籍して間もなく、ソーシャルメディア上にある荒唐無稽な発言が広まった。それによると、当時のアウクスブルク監督マルクス・ヴァインツィエルは、トレーニング後のシャワー室で、ここでの習慣だからという理由で、このアメリカ人選手に挨拶代わりに小便をかけたというのだ。 その後、FCアウクスブルクはソーシャルメディアを通じてこの噂についてコメントし、その情報を「フェイク！」と断じました。

    「僕はただ笑っただけだよ。チームメイトたちがその話を僕に見せてくれたんだ。『これ、本当？』って聞かれたから、そんなはずがないってことは分かってるはずだ、と答えただけさ。だって僕たちは毎日一緒に過ごしているんだから」と、ペピは後にこのフェイクニュースに対するユーモラスな対応についてこう説明した。

    すぐに明らかになったのは、テキサス出身の彼とアウクスブルクの関係が、クラブ史上最も高価な誤解となる運命にあったということだ。過度なプレッシャー、ブンデスリーガに多いフィジカルの強い相手に対する経験不足、そして元FCダラス選手が放つ得点への脅威の欠如が相まって、「リカルド・ハイプ・トレイン」はあっという間に勢いを失ってしまった。

    FCAでの16試合でゴールもアシストも記録できなかった後、すべての関係者が緊急ブレーキをかけ、ペピは2022年の夏にレンタル移籍することになった。

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  • FBL-NED-EINDHOVEN-TWENTEAFP

    ペピはFCフルアムへの移籍目前だった

    それから4年近くが経った今日、アウクスブルクにとってある種の遅ればせながらのハッピーエンドが訪れそうになった。先週、ペピはプレミアリーグへの大型移籍を目前に控えていたのだ。PSVとFCフルハムは基本的に合意に達していた。移籍金として3600万ユーロに加えボーナスがアイントホーフェンに支払われる予定だった。彼はロンドンでのメディカルチェックも無事に通過していた。

    背景を説明すると、2022年にFCフローニンゲンへレンタル移籍し（この移籍でFCAは50万ユーロの収入を得た）、ペピはオランダのエールディヴィジで、彼に期待されていた能力をますます発揮するようになった。「彼には内なるエゴ、闘志、そしてゴールを決めるための自己中心性がある」と、かつてFCダラスでこのストライカーを指導したルチ・ゴンザレスはかつて語った。 「しかしピッチを離れると、彼はとても穏やかで、自信に満ち、成熟した態度を見せる。彼は常にチームを支えている。それがこの若者の素晴らしいところだ」。このテキサス出身の選手は、フローニンゲンでの31試合で13ゴールを挙げ、ブンデスリーガを去り、1100万ユーロの移籍金でPSVへ加入することとなった。

    ペピは度重なる怪我に悩まされたものの、アイントホーフェンではすぐに定着し、チャンピオンズリーグでプレーするという夢を実現。今シーズンは全大会通算27試合で13ゴール（2アシスト）を記録している。米国代表として自国開催のワールドカップ出場が目前に迫っており、その直後にはプレミアリーグへの移籍も視野に入っているようだ。

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSVAFP

    FCアウクスブルクはペピの移籍で利益を得ていたはずだった

    しかし、後者の件は（ひとまず）白紙に戻った。PSVは週末に交渉を打ち切り、成立目前だったペピの移籍を破談にした。アイントホーフェンとフルハムは多くの詳細で合意していたものの、移籍発表のタイミングについては合意に至らなかった。フルハム側は、万が一このストライカーが負傷した場合に備えて、発表を遅らせ、契約を撤回できるようにしたかったと報じられている。

    PSVのスポーツディレクター、アーネスト・スチュワート氏は土曜日に次のように認めた。「選手の責任がいつ移るのかという問題は重要なポイントだった。多少は歩み寄ったものの、依然として隔たりが大きすぎた」。ペピの同胞である同氏はこう付け加えた。「リカルドはこの移籍を強く望んでいた。基本的に、リカルドにとってこれが最も悔しいことだろう。もちろん、我々は優秀なストライカーをクラブに留めることができて喜んでいる」。

    スチュワートは、ペピがオランダの強豪クラブに対して「恨み」を抱いていないことを強調した。しかし、将来的な移籍の可能性については否定しなかった。「決してそうすべきではない。もし選手が好条件での移籍を果たせ、それがクラブにとっても有益であるならば、我々はそれを実行するだろう。」

    同様の条件での移籍は、FCアウクスブルクにとっても間違いなく望ましいことだろう。 『ビルト』紙によると、移籍金が1100万ユーロを超えた場合、契約上の再売却益の20％がアウクスブルクに支払われることになっている。これにより、アウクスブルクには350万ユーロ以上の収入が見込まれ、このセンターフォワードの移籍は、FCAにとってほぼゼロサムゲームになりかねなかった。

  • FCアウクスブルクの史上最高額移籍


    氏名（役職）

    移籍金（単位：百万ユーロ）

    移籍元クラブ

    リカルド・ペピ (FW)

    16

    FCダラス

    マルティン・ヒンターエッガー (DF)

    10.5

    RBザルツブルク

    トマス・コウベク (GK)

    7.5

    スタッド・レンヌ

    ニクラス・ドルシュ（MF）

    7

    KAAヘント

    フェリックス・ウドクハイ

    7

    VfLヴォルフスブルク

    ファビアン・リーダー

    7

    スタッド・レンヌ