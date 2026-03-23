彼にはまだ救いは訪れていない：リカルド・ペピは、当面の間、ブンデスリーガ史上最悪の移籍失敗例として語り継がれることになるだろう

「エル・トレン」――かつてペピの愛称として知られていた彼が移籍して間もなく、ソーシャルメディア上にある荒唐無稽な発言が広まった。それによると、当時のアウクスブルク監督マルクス・ヴァインツィエルは、トレーニング後のシャワー室で、ここでの習慣だからという理由で、このアメリカ人選手に挨拶代わりに小便をかけたというのだ。 その後、FCアウクスブルクはソーシャルメディアを通じてこの噂についてコメントし、その情報を「フェイク！」と断じました。

「僕はただ笑っただけだよ。チームメイトたちがその話を僕に見せてくれたんだ。『これ、本当？』って聞かれたから、そんなはずがないってことは分かってるはずだ、と答えただけさ。だって僕たちは毎日一緒に過ごしているんだから」と、ペピは後にこのフェイクニュースに対するユーモラスな対応についてこう説明した。

すぐに明らかになったのは、テキサス出身の彼とアウクスブルクの関係が、クラブ史上最も高価な誤解となる運命にあったということだ。過度なプレッシャー、ブンデスリーガに多いフィジカルの強い相手に対する経験不足、そして元FCダラス選手が放つ得点への脅威の欠如が相まって、「リカルド・ハイプ・トレイン」はあっという間に勢いを失ってしまった。

FCAでの16試合でゴールもアシストも記録できなかった後、すべての関係者が緊急ブレーキをかけ、ペピは2022年の夏にレンタル移籍することになった。