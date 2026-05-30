「彼には重要なゴールを決める才能がある」とヘンリーは語った。土曜に行われるアーセナル対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ決勝を前に、『Sport Bild』の取材での発言だ。
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「彼にはその才能がある」：ティエリ・アンリがドイツ代表選手を絶賛
ヘンリーは、ドイツ代表スターのキャリアで最も重要なゴールをほのめかした。 2021年のチャンピオンズリーグ決勝では、当時チェルシーに所属していたハーヴェルツがマンチェスター・シティ戦で1-0の決勝点。半年後、クラブワールドカップ決勝のパルメイラス戦では延長終了間際にPKで2-1とし、チェルシーを優勝に導いた。
2023年に7500万ユーロでアーセナルに移籍しても、重要な得点を続けている。4月初めのCL準々決勝第1戦スポルティング戦では終盤に1-0の決勝点。第2戦は0-0で勝ち抜けを決めた。 さらにプレミアリーグ最終節の2節前、バーンリー戦でも1-0の決勝点をマーク。このゴールがアーセナルに22年ぶりのリーグ優勝をほぼ確定させた。
さらに、夏にワールドカップを戦うドイツ代表でも、ナーゲルスマン監督の下で定位置を確保すると見込まれ、ホーム開催のEURO2024ではデンマーク戦でPKを沈め、2-0の勝利を導いた。
- AFP
ティエリ・アンリがカイ・ハヴェルツを絶賛：「試合の流れを非常に良く理解している」
アンリは「アルテタ監督が語ったように、カイがいないと攻守の切り替えやプレスが弱まる」と述べ、ハヴェルツの長期離脱でチームが痛感した彼の重要性を説明した。 26歳のハヴェルツは2025年2月から2026年1月まで怪我で出場機会が限られたが、3月初めの短いスランプを経て、徐々に調子を戻している。
「彼は常にプレッシャーをかけ、高いサッカーIQで試合の流れを理解し、頭を使ってプレーする。そのため、複数のポジションで起用できる」とアンリは語り、アーセナルにおけるハヴェルツの価値を強調した。「これからは怪我なくプレーできることを願っている」
チャンピオンズリーグ決勝のPSG戦（今年は午後6時キックオフ）でもアンリはハヴェルツに期待している。 米CBSの解説者としてこの試合を担当することについて、彼は「ファンとして、クラブがまだ一度も制していないタイトルだからとてもつらい」と明かした。1999～2007年と2012年の短期復帰で計377試合228得点を挙げたレジェンドの言葉だ。
ティエリ・アンリはアーセナルでチャンピオンズリーグ制覇まであと一歩だった。
「もちろん彼らが勝つことを願っています。アーセナルはこのタイトルをまだ獲得したことがなく、チームは『忘れられないチーム』として歴史に名を残すチャンスを掴んでいます」とアンリは語った。チャンピオンズリーグ初制覇まであと一歩だったとき、この48歳のフランス人はその中心にいた。
アンリの活躍で2005-06シーズンCL決勝へ進み、パリでバルセロナと対戦。GKレーマンが18分に退場したが、37分に先制した。 ソル・キャンベルがアンリのフリーキックをヘディングで叩き込み、先制した。
しかし試合終了前の15分間にサミュエル・エトオとジュリアーノ・ベレッティに得点を許し、2-1で逆転負け。チャンピオンズリーグ制覇の夢はついえた。
- Getty Images Entertainment
カイ・ハヴェルツ：今シーズンの成績
ゲーム
23
ゴール
6アシスト
アシスト
5