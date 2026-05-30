「彼にはその才能がある」：ティエリ・アンリがドイツ代表選手を絶賛

ヘンリーは、ドイツ代表スターのキャリアで最も重要なゴールをほのめかした。 2021年のチャンピオンズリーグ決勝では、当時チェルシーに所属していたハーヴェルツがマンチェスター・シティ戦で1-0の決勝点。半年後、クラブワールドカップ決勝のパルメイラス戦では延長終了間際にPKで2-1とし、チェルシーを優勝に導いた。

2023年に7500万ユーロでアーセナルに移籍しても、重要な得点を続けている。4月初めのCL準々決勝第1戦スポルティング戦では終盤に1-0の決勝点。第2戦は0-0で勝ち抜けを決めた。 さらにプレミアリーグ最終節の2節前、バーンリー戦でも1-0の決勝点をマーク。このゴールがアーセナルに22年ぶりのリーグ優勝をほぼ確定させた。

さらに、夏にワールドカップを戦うドイツ代表でも、ナーゲルスマン監督の下で定位置を確保すると見込まれ、ホーム開催のEURO2024ではデンマーク戦でPKを沈め、2-0の勝利を導いた。