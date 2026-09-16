ロバートソンは契約満了に伴い、この夏にアンフィールドでの輝かしい9年間に終止符を打ち、2026年7月1日にトッテナムへのフリー移籍を正式に完了した。ミロシュ・ケルケズにレギュラーの先発の座を奪われたことで退団を決断したが、そのポジションはイラオラの監督就任後もこのハンガリー代表が守り続けている。サポーターがプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を称えるチャントで彼を迎える一方、アレクシス・マック・アリスター、コーディ・ガクポ、ドミニク・ソボスライのゴールにより、古巣は新天地のトッテナムを3-1で下した。