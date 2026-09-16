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「彼にはこのすべてを受けるに値する」 アンドニ・イラオラ、リバプールファンによるアンディ・ロバートソンへの歓迎ぶりに感銘
アンフィールドが元DFに敬意を表す
ロバートソンは、夏の移籍市場で数々のタイトルを獲得した9年間にわたる在籍に終止符を打った後、トッテナムの途中出場選手としてマージーサイドのピッチに戻ってきた。デ・ゼルビ監督が57分、デスティニー・ウドジェに代えてこのベテラン左SBを投入すると、スタジアムの四方の観客が一斉に立ち上がって拍手を送った。この感情のこもったスタンディングオベーションは、クラブに8つの主要タイトルをもたらした功労者に対するホームのファンの変わらぬ感謝を際立たせた。
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イラオラ、コップの追悼に賛辞
ホームチームの新監督は、今なおアンフィールドで愛されるDFに向けられた心のこもった歓迎に深く胸を打たれたと認めた。試合後の対応の中でそのスタンディングオベーションを振り返り、バスク出身の指揮官は、スコットランド代表のベテランがこのように長く続く称賛を受けるのは当然だと感じていた。試合後に『BBC Radio 5 Live』で話したイラオラ監督は、「彼はこうしたすべてを受けるに値すると思うし、私はうれしかった。本当にそれに値すると考えていた。なぜなら、彼はリヴァプールに多くをささげてきたからだ」と語った。
フルバック、数々のタイトルに彩られた時代に別れを告げる
ロバートソンは契約満了に伴い、この夏にアンフィールドでの輝かしい9年間に終止符を打ち、2026年7月1日にトッテナムへのフリー移籍を正式に完了した。ミロシュ・ケルケズにレギュラーの先発の座を奪われたことで退団を決断したが、そのポジションはイラオラの監督就任後もこのハンガリー代表が守り続けている。サポーターがプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を称えるチャントで彼を迎える一方、アレクシス・マック・アリスター、コーディ・ガクポ、ドミニク・ソボスライのゴールにより、古巣は新天地のトッテナムを3-1で下した。
- Getty Images Sport
国内でのテストが目前に迫る
リヴァプールは今後、日曜日のボーンマス戦に照準を合わせ、プレミアリーグ順位表の上位進出に向けて勝ち点3獲得を狙う。一方のトッテナムは、開幕から6試合で3敗を喫した流れを断ち切るべく、その24時間前に行われるアストン・ヴィラ戦で早急な立て直しが求められる。今週末の両チームは、国内リーグが秋のインターナショナルブレークに入る前に、何としても好結果を手にしたいところだ。
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