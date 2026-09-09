ZUMA Press Wire
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「彼になら100回でも投票する！」。ジネディーヌ・ジダンが決定的なGOAT論を展開し、リオネル・メッシの2026年バロンドール受賞を支持した
アルゼンチンのレジェンドがノミネートされる
メッシは、クラブと代表の両方で見事な2025-26シーズンを送り、2026年バロンドールの候補入りを確実なものとした。39歳のFWは49試合で45ゴール30アシストを記録し、インテル・マイアミをMLS優勝に導いた後、さらに8ゴールを挙げてアルゼンチンを2026年ワールドカップ決勝へ導いた。その継続的な輝きは、象徴的なキャプテンである彼の影響力が世界の舞台でいまだ比類なきものであることを浮き彫りにしている。
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フランスのレジェンドが長寿ぶりを称賛
ジネディーヌ・ジダンは、プロキャリアの晩年においてトップレベルのパフォーマンスを維持することがいかに難しいかを、サッカー界全体がしばしば見落としていると考えている。かつてレアル・マドリーを率いた指揮官は、このスーパースターがサッカー界最高の個人賞に値することを全面的に擁護し、『Marca』が伝えたコメントとして、こう語った。「私はメッシに100回でも投票する。39歳になってなお世界最高の選手たちの一人であり続けることが、どれほど信じがたいことなのかを、人々は本当には理解していないと思う」
ジダンが歴史的論争に決着をつける
メッシがこの1年間で残してきた圧倒的な実績は、他の候補者たちのそれよりもはるかに重みがあると広く見なされている。アルゼンチンの象徴的存在が再びバロンドールを手にし、史上最高選手をめぐる議論にも決着をつけるとの見方を示したジダンは、こう付け加えた。「メッシが受賞しても驚かない。GOAT論争にまだ疑いを持っている人がいるなら、正直に言って、その人はフットボールの世界に属していない。」
- getty
受賞者を待つバロンドール授賞式
2026年のバロンドール受賞者は、10月26日にロンドンで行われる華やかな式典で正式に発表される。記念すべき第70回は、同ガラが初めてパリ以外で開催される歴史的な節目となる。サッカー界は今、メッシが世界舞台と国内戦線で見せた決定的な活躍によって、再び表彰台に戻るのかを見守っている。
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