メッシがこの1年間で残してきた圧倒的な実績は、他の候補者たちのそれよりもはるかに重みがあると広く見なされている。アルゼンチンの象徴的存在が再びバロンドールを手にし、史上最高選手をめぐる議論にも決着をつけるとの見方を示したジダンは、こう付け加えた。「メッシが受賞しても驚かない。GOAT論争にまだ疑いを持っている人がいるなら、正直に言って、その人はフットボールの世界に属していない。」