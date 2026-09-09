あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1082458590.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

翻訳者：

「彼になら100回でも投票する！」。ジネディーヌ・ジダンが決定的なGOAT論を展開し、リオネル・メッシの2026年バロンドール受賞を支持した

Z. Zidane
リオネル・メッシ
インテルマイアミCF
MLS
バルセロナ
ラ・リーガ

レアル・マドリーのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンが、2026年のバロンドール争いでリオネル・メッシを強く支持した。ベテランFWはいまなお比肩する存在がいないと強調している。アルゼンチン代表の並外れた息の長さと世界舞台での決定的な影響力を強調したフランスのレジェンドは、サッカー史上最高が誰かという議論には、もはや決着がついたと主張した。

  • アルゼンチンのレジェンドがノミネートされる

    メッシは、クラブと代表の両方で見事な2025-26シーズンを送り、2026年バロンドールの候補入りを確実なものとした。39歳のFWは49試合で45ゴール30アシストを記録し、インテル・マイアミをMLS優勝に導いた後、さらに8ゴールを挙げてアルゼンチンを2026年ワールドカップ決勝へ導いた。その継続的な輝きは、象徴的なキャプテンである彼の影響力が世界の舞台でいまだ比類なきものであることを浮き彫りにしている。

    • 広告
  • imago-sport-1081181096.jpgZUMA Press Wire

    フランスのレジェンドが長寿ぶりを称賛

    ジネディーヌ・ジダンは、プロキャリアの晩年においてトップレベルのパフォーマンスを維持することがいかに難しいかを、サッカー界全体がしばしば見落としていると考えている。かつてレアル・マドリーを率いた指揮官は、このスーパースターがサッカー界最高の個人賞に値することを全面的に擁護し、『Marca』が伝えたコメントとして、こう語った。「私はメッシに100回でも投票する。39歳になってなお世界最高の選手たちの一人であり続けることが、どれほど信じがたいことなのかを、人々は本当には理解していないと思う」

  • ジダンが歴史的論争に決着をつける

    メッシがこの1年間で残してきた圧倒的な実績は、他の候補者たちのそれよりもはるかに重みがあると広く見なされている。アルゼンチンの象徴的存在が再びバロンドールを手にし、史上最高選手をめぐる議論にも決着をつけるとの見方を示したジダンは、こう付け加えた。「メッシが受賞しても驚かない。GOAT論争にまだ疑いを持っている人がいるなら、正直に言って、その人はフットボールの世界に属していない。」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Ballon d'Or trophygetty

    受賞者を待つバロンドール授賞式

    2026年のバロンドール受賞者は、10月26日にロンドンで行われる華やかな式典で正式に発表される。記念すべき第70回は、同ガラが初めてパリ以外で開催される歴史的な節目となる。サッカー界は今、メッシが世界舞台と国内戦線で見せた決定的な活躍によって、再び表彰台に戻るのかを見守っている。

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
MLS
シカゴファイアーFC crest
シカゴファイアーFC
CHI
インテルマイアミCF crest
インテルマイアミCF
MIA