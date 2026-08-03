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「彼にとって素晴らしい移籍だ！」。ジャーメイン・ジェナスが、6000万ポンドのニューカッスルのスター、ルイス・ホールにマンチェスター・ユナイテッド加入を勧める。
マンチェスター・ユナイテッド、ニューカッスルのサイドバックを追う
マンチェスター・ユナイテッドは、ショーに激しい競争をもたらす補強として、ニューカッスルの左SBホールを主要な獲得ターゲットの一人として特定している。21歳の同選手は、イングランドの2026年ワールドカップ代表から外されたことでセント・ジェームズ・パークで不満を募らせており、オールド・トラッフォードへの移籍を希望していると報じられている。ニューカッスル首脳陣はこの重要な戦力を失うことには消極的だが、選手本人の退団希望を受け、6000万ポンド前後の最初のオファーを検討する用意がある。
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ジェナス、オールド・トラッフォード行きを支持
元ニューカッスルMFのジェナスは、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍がホールのキャリアにおいて大きな前進になるとの見方を示している。
10betに対して語ったジェナスは、次のように自身の見解を述べた。「彼にとって素晴らしい移籍だと思う。本当にそう思う。彼はニューカッスルでこの数年、素晴らしい時間を過ごしてきた。チェルシーから加入して以降、もちろんニューカッスルの大ファンになっていたと思うが、彼は周囲から『おそらくワールドカップに行くべきだった』と言われるような選手の一人だ。
「さっきも言ったように、彼は良い、堅実な1年を過ごした。年々その成長ぶりはますます良くなっているように見える。
「マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブが彼の獲得に動くのは、正しい方向への大きな一歩だ。ユナイテッドにとってだけではない。彼は毎週のように安定したプレーを見せるからだ。しかし、ニューカッスルにとっても大きな痛手なのは間違いない。彼個人とそのキャリアにとっては、素晴らしい移籍だ」
ニューカッスル、混迷の夏へ
この移籍を巡る憶測は、ニューカッスルでエディー・ハウ監督の退任とサンドロ・トナーリのトッテナム移籍を受けて大きな混乱が生じている中で浮上している。ホールは当初、2023年8月にチェルシーからのレンタルでニューカッスルに加入し、その翌夏に2800万ポンドで完全移籍を果たした。その後、プレミアリーグで最も安定感のある左SBの一人として地位を確立している。去就が不透明となっている状況は、ニューカッスルが安定を模索する動きとも重なっており、アル・アハリのマティアス・ヤイスレ監督がハウ監督の後任候補の有力者として浮上している。
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リヴァプール開幕戦の試練が目前に迫る
ニューカッスルは8月23日、リヴァプールをホームに迎える厳しい一戦でプレミアリーグ開幕を迎える。クラブ首脳陣は、新監督の選任を迅速にまとめるとともに、夏の移籍市場が閉まる前にホールの移籍状況を解決しなければならない。
ユナイテッドにとっては、負傷しがちなショーの負担を管理し、今季のチャンピオンズリーグに備えるためにも、新たなフルバックの補強が依然として重要な優先事項となっている。
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