元ニューカッスルMFのジェナスは、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍がホールのキャリアにおいて大きな前進になるとの見方を示している。

10betに対して語ったジェナスは、次のように自身の見解を述べた。「彼にとって素晴らしい移籍だと思う。本当にそう思う。彼はニューカッスルでこの数年、素晴らしい時間を過ごしてきた。チェルシーから加入して以降、もちろんニューカッスルの大ファンになっていたと思うが、彼は周囲から『おそらくワールドカップに行くべきだった』と言われるような選手の一人だ。

「さっきも言ったように、彼は良い、堅実な1年を過ごした。年々その成長ぶりはますます良くなっているように見える。

「マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブが彼の獲得に動くのは、正しい方向への大きな一歩だ。ユナイテッドにとってだけではない。彼は毎週のように安定したプレーを見せるからだ。しかし、ニューカッスルにとっても大きな痛手なのは間違いない。彼個人とそのキャリアにとっては、素晴らしい移籍だ」