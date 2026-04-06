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「彼にとって簡単なことではなかった」――レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督がキリアン・エムバペへの批判に言及
マヨルカ戦での敗北から立ち直る必要がある
第1戦に向けた準備期間中は、マドリードの攻撃戦略の要としてのムバッペの役割に関する話題が中心となっていた。ワールドカップ優勝経験を持つムバッペは、先週末のリーガ・エスパニョーラでマヨルカに1-2で敗れた試合では、前線でブラヒム・ディアスとコンビを組んだものの、苦戦を強いられた。
アルベロアは次のように述べた。「ムバッペとブライムでは持ち味が異なるのは明らかだ。だから我々は別のやり方でプレーしなければならない。しかし、これほど優れた選手たちを擁していることは喜ばしい。ムバッペは、まさにこのような試合のためにここに来たのだ。全選手が揃っており、10人あるいは11人も欠場するチームではないことは幸運だ。」
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「ムバッペはマドリードというクラブの本質を熟知している」
マドリードの監督は、ムバッペに対する根強い批判を一蹴し、この選手がスペインの強豪チームでプレーしたいという強い意欲を持っていることを強調した。アルベロアは、ファンやメディアからの高い期待というプレッシャーに対処するなど、このストライカーが直面した大きな個人的な困難を、外部からの批判は無視していると指摘した。
彼は次のように付け加えた。「私にとって重要なのは、私自身の考えだけです。ムバッペのような選手をチームに擁することは、並外れた幸運です。私は、レアル・マドリードと対戦しなければならないディフェンダーたちの立場に立って考えてみます。ムバッペはレアル・マドリードがどのようなクラブであるかを正確に理解しています。彼は常にここでプレーすることを夢見てきました。彼がここまで辿り着くのは、決して容易なことではありませんでした。」
ヨーロッパの王族たちを歴史が呼び寄せている
この準々決勝では、大会史上最も成功を収めてきた2チームが激突する。マドリードとバイエルンは合わせて557勝を挙げ、勝率もほぼ同じである。レアル・マドリードは過去9回の対戦で無敗を維持しているが、相手はヴィンセント・コンパニ監督の下で1試合平均3.2得点を記録しているバイエルンだ。これは1973年以来、チャンピオンズリーグにおける同クラブの最高得点率である。
この一戦の重要性を問われ、アルベロアは次のように語った。「レアル・マドリードは常に強豪相手に立ち向かってきた。バイエルンは今シーズン、並外れた活躍を見せている。ピッチ上で彼らが我々にどれほどのプレッシャーをかけてくるかは分かっている。バイエルンとの対戦はいつも特別なものだ。ベルナベウでは、またしても素晴らしいチャンピオンズリーグの夜が繰り広げられるだろう。」
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ベルナベウで激戦が繰り広げられる見込み
4月7日にマドリードで行われる第1戦は、アルベロアの戦術的進化、とりわけバイエルン加入以来チャンピオンズリーグ34試合で29得点を挙げているハリー・ケインへの対応力が試される決定的な一戦となる。ベルナベウでの第1戦に続き、8日後にはアリアンツ・アレーナで決着がつくことになり、そこでマドリードが築き上げてきた準々決勝における記録的な実績が、究極の試練にさらされることになる。