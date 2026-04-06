「彼にとって簡単なことではなかった」――レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督がキリアン・エムバペへの批判に言及

マドリードの監督は、ムバッペに対する根強い批判を一蹴し、この選手がスペインの強豪チームでプレーしたいという強い意欲を持っていることを強調した。アルベロアは、ファンやメディアからの高い期待というプレッシャーに対処するなど、このストライカーが直面した大きな個人的な困難を、外部からの批判は無視していると指摘した。

彼は次のように付け加えた。「私にとって重要なのは、私自身の考えだけです。ムバッペのような選手をチームに擁することは、並外れた幸運です。私は、レアル・マドリードと対戦しなければならないディフェンダーたちの立場に立って考えてみます。ムバッペはレアル・マドリードがどのようなクラブであるかを正確に理解しています。彼は常にここでプレーすることを夢見てきました。彼がここまで辿り着くのは、決して容易なことではありませんでした。」