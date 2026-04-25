「今日の試合は若手にとって楽な相手ではない」とコンパニは土曜の試合前、スカイのインタビューで語った。「本当に厄介な相手だ」。
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「彼にとって大きな試練」。バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニーが、18歳選手が予想外に先発デビューした背景を語った。
降格回避を目指すマインツは手強く、アウェイでは「成熟度」が問われる。コンパニーは「サポコにとって大きな試練だが、他の選手も同じだ」と語った。
18歳のサポコ・ンディアイはアレクサンダル・パブロヴィッチとダブルボランチで先発。ジョシュア・キミッヒは3日後にチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を控えて遠征に同行せず、ジャマル・ムシアラもベンチスタートとなった。代わりにレオン・ゴレツカが10番の位置に入った。 ブンデスリーガではバイエルンはすでに優勝を決めている。
さらにコンパニーは、デニズ・オフリ（19）、ラファエル・パブリッチ（18）、バスティアン・アソモ（16）のユース育ち3人も帯同し、全員がベンチ入りした。
コンパニは「若い選手にはいつか経験を積ませるタイミングが来る。だが価値を証明した者にしかチャンスは与えない。今日はサポコがそれを示した」と語った。
- AFP
FCバイエルン・ミュンヘン：コンパニはサポコ・ンディアエのファンだ
サポコ・ンディアエは、バイエルンの提携クラブであるガンビノス・スターズ（アフリカ）で育成された。昨夏、このセネガル出身のセントラルMFは、バイエルンとグラスホッパー・クラブ・チューリッヒ（GC）でトライアルに参加。8月の親善試合でも好印象を与え、コンパニは彼の大ファンになった。
ベルギー人監督の強い要望もあり、1月初旬にシーズン終了までの期限付き移籍でバイエルンへ加入。ドイツ最多優勝クラブは、夏に完全移籍で獲得する可能性が高いとみられる。
マインツ戦で初先発する前に、ブンデスリーガでは2試合で途中出場していた。 4月11日のFCザンクト・パウリ戦（5-0）と19日のシュトゥットガルト戦（4-2）で終盤に途中出場。さらに今週のDFBポカール準決勝バイエル・レバークーゼン戦（2-0）でもメンバー入りした。
FCバイエルン・ミュンヘン：FCBの今後の試合
日付
試合
大会
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン・ミュンヘン vs. 1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン・ミュンヘン
ブンデスリーガ