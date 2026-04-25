「彼にとって大きな試練」。バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニーが、18歳選手が予想外に先発デビューした背景を語った。

降格回避を目指すマインツは手強く、アウェイでは「成熟度」が問われる。コンパニーは「サポコにとって大きな試練だが、他の選手も同じだ」と語った。

18歳のサポコ・ンディアイはアレクサンダル・パブロヴィッチとダブルボランチで先発。ジョシュア・キミッヒは3日後にチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を控えて遠征に同行せず、ジャマル・ムシアラもベンチスタートとなった。代わりにレオン・ゴレツカが10番の位置に入った。 ブンデスリーガではバイエルンはすでに優勝を決めている。

さらにコンパニーは、デニズ・オフリ（19）、ラファエル・パブリッチ（18）、バスティアン・アソモ（16）のユース育ち3人も帯同し、全員がベンチ入りした。

コンパニは「若い選手にはいつか経験を積ませるタイミングが来る。だが価値を証明した者にしかチャンスは与えない。今日はサポコがそれを示した」と語った。