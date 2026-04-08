水曜日のカンプ・ノウで、ドイツ人監督はハーフタイム直前にバルサが120秒の悪夢を見るのを目の当たりにした。44分、センターバックのパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネへの危険なタックルでVAR判定により退場。 直後、アルバレスがフリーキックを直接決め、アトレティコが先制した。

数的不利となったバルセロナは後半、敗戦を回避しようと粘ったが、冷徹なアトレティコは70分、アレクサンダー・ソルロスの追加点で2-0とし、試合を決定付けた。バルセロナは終盤、反撃の糸口をつかめなかった。

この結果、バルセロナは来週火曜にマドリードで行われる第2戦で逆転勝ちが必須となった。スペイン勢対決の勝者は、アーセナルまたはスポルティング・リスボンのいずれかと準決勝で対戦する。なお、火曜日の第1戦ではアーセナルが終盤のハヴェルツ弾でスポルティングを1－0で下している。