フリック監督のチームがチャンピオンズリーグのノックアウトステージで無得点に終わったのは、今回が初めてだ。これまでバイエルンやバルセロナを率いた17試合では、必ず1点以上を取っていた。
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彼にとって初めての経験だ。バルセロナの惨敗が、ハンス・フリック監督のキャリアに新たなページを刻んだ。
水曜日のカンプ・ノウで、ドイツ人監督はハーフタイム直前にバルサが120秒の悪夢を見るのを目の当たりにした。44分、センターバックのパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネへの危険なタックルでVAR判定により退場。 直後、アルバレスがフリーキックを直接決め、アトレティコが先制した。
数的不利となったバルセロナは後半、敗戦を回避しようと粘ったが、冷徹なアトレティコは70分、アレクサンダー・ソルロスの追加点で2-0とし、試合を決定付けた。バルセロナは終盤、反撃の糸口をつかめなかった。
この結果、バルセロナは来週火曜にマドリードで行われる第2戦で逆転勝ちが必須となった。スペイン勢対決の勝者は、アーセナルまたはスポルティング・リスボンのいずれかと準決勝で対戦する。なお、火曜日の第1戦ではアーセナルが終盤のハヴェルツ弾でスポルティングを1－0で下している。
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ハンス・フリック率いるバルセロナが、リーグ優勝へ一歩前進する。
フリックは2019/20シーズン、バイエルンを率いてチャンピオンズリーグ（CL）を制した。ノックアウトステージではチェルシー（3-0、4-1）、バルセロナ（8-2）を破り、決勝でパリ・サンジェルマンを1-0で下した。
昨季はバルサを準決勝まで導いたが、インテルに3-3、3-4で敗れた。ノックアウトステージでは1試合平均2.83得点をマークしている。
アトレティコ戦の巻き返しへ向け、バルサは土曜のラ・リーガでエスパニョールをホームに迎える。現在2位レアルに7点差の首位で、タイトル防衛へ一歩前進したい。
フリックは2024年にバルセロナを率い始め、2027年まで契約がある。
ハンス・フリックのチャンピオンズリーグでの成績
FCバイエルン・ミュンヘン
18試合・16勝・1分・1敗。2019/20シーズンCL優勝、2020/21シーズンCL準々決勝進出
FCバルセロナ
25試合 / 15勝 / 4分 / 6敗 - 2024/25シーズンCL準決勝進出
合計
合計43試合・31勝・5分・7敗