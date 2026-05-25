ボルシア・ドルトムントの今シーズン初戦と最終戦の終盤を比べると、ヤン・クートにとっては良い終わり方だった。昨年8月のエッセンでのカップ戦（1-0）で、ケルシー・オウスーがロスタイム5分、足を伸ばして彼の膝を蹴った。
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「彼にとっては辛いことだ」：BVBの選手が2026年、最悪のシーズンを経験している
ニコ・コヴァチ監督は試合後、イエローカードで済んだファウルを「ほぼ暴行に近い」と表現した。しかし5日後、クートーは回復し、ブンデスリーガ第1節でフル出場した。33節の同じ時間帯、再び90分+5秒でこのサイドバックが注目された。 この試合では後半アディショナルタイムに2-0の決勝点を奪った。
この得点はクートーにとって6つ目の得点関与（3ゴール・3アシスト）となり、前シーズンから500％の向上を示した。しかし、この23歳に関する明るい材料はほぼこれだけだった。 2シーズンが過ぎ、移籍金2500万ユーロに見合う活躍は依然としてなく、失敗移籍の烙印へ一直線だ。
それでも今季は好スタートを切った。複数試合で先発し、技術的なミスの減少、ポジショニングの改善、1対1の勝率向上など、以前の課題を克服し始めた。 攻撃では中央へ切れ込み、クロスの精度も向上。6回の得点関与のうち5回は前半戦で記録した。
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ヤン・クートーにとっての悩みの種は、ジュリアン・ライアーソンだ
しかし、クートーの課題は「得点関与」だ。ライバルであるライアーソンはキャリアベストのシーズンを過ごし、18アシストを記録。「ライアーソン→ギラッシ」の連携はBVBの代名詞となった。
この活躍を受け、コヴァチ監督は数週間前、クートについてこう語った。「彼の成長にはとても満足している。ヤンは今シーズン、昨季よりずっと多く出場している。ジュリアンは攻撃で素晴らしい働きをし、最多アシストを記録した。ヤンには厳しいが、右サイドに2人の優秀な選手がいるのは私にとって嬉しいことだ」
しかし、コヴァチは選手を称賛しても長期的に起用しないことが少なくない。 サリフ・オズカンにも出場機会を増やすと約束しながら実現しなかった。クートーも同じだ。コヴァチがBVBを率いた72試合の37.5％（27試合）でクートーはベンチに留まり、2026年だけでも9回に及ぶ。
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ヤン・クートーにとって、BVBでの2026年は散々な年となった
代表経験4度ある彼にとって、今シーズンは散々だった。先発は4回のみで、最後の出場は2月末のバイエルン戦（2-3敗北）。それ以来、コヴァチ監督が与えた出場時間はわずか41分だ。
このままではクートーにとって好ましい状況とは言えない。来季もライアーソンが右SBの定位置を争う最有力候補であり、ドルトムントとクートーがどのような形で別れても驚かない。5週間前、ルア・ナッハリヒテン紙は彼の「将来が不透明」と報じていた。
ヤン・クートはドイツでの生活を楽しんでいるだろうか？
とりわけ、クートーがドイツでどれほど居心地よく感じているのかという疑問も残っている。昨夏のクラブワールドカップの際、彼はブラジルの有料テレビ局SporTVに対し、本音を語った。「ドイツ移籍がこれほど違うとは予想していなかった。個人的な面でも、寒さへの適応でも、閉鎖的な人々との付き合いでもそうだ。 簡単ではなく、大きな違いがある。だからこそ、多くのブラジル人がドイツに行かなくなったのだ。私にとっては挑戦であり、それに対処しなければならない。」
とはいえ、必要とされ、自分が楽しめる時間を定期的に持てれば適応は楽になる。しかしドルトムントでは、クーチョにその機会が十分に与えられていなかった。
シーズン最終ホームゲームでフランクフルトに勝利し、ユリアン・ブラント、ニクラス・ズーレ、オズカンの送別会後に南スタンド前で撮ったチーム写真では、クートーだけが不機嫌そうだった。
ヤン・クートの成績と統計
チーム 試合 ゴール アシスト 出場時間 FCジローナ 95 5 17 5,930分 ボルシア・ドルトムント 62 3 4 2,896 SCブラガ 42 1 4 2.930