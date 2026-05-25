「彼にとっては辛いことだ」：BVBの選手が2026年、最悪のシーズンを経験している

ニコ・コヴァチ監督は試合後、イエローカードで済んだファウルを「ほぼ暴行に近い」と表現した。しかし5日後、クートーは回復し、ブンデスリーガ第1節でフル出場した。33節の同じ時間帯、再び90分+5秒でこのサイドバックが注目された。 この試合では後半アディショナルタイムに2-0の決勝点を奪った。

この得点はクートーにとって6つ目の得点関与（3ゴール・3アシスト）となり、前シーズンから500％の向上を示した。しかし、この23歳に関する明るい材料はほぼこれだけだった。 2シーズンが過ぎ、移籍金2500万ユーロに見合う活躍は依然としてなく、失敗移籍の烙印へ一直線だ。

それでも今季は好スタートを切った。複数試合で先発し、技術的なミスの減少、ポジショニングの改善、1対1の勝率向上など、以前の課題を克服し始めた。 攻撃では中央へ切れ込み、クロスの精度も向上。6回の得点関与のうち5回は前半戦で記録した。