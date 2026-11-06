「彼にとっては簡単すぎる」エヴァートンでの苦戦が続く中、ジャック・グリーリッシュの今後は？ 元エヴァートン選手が2027年のプレミアリーグ離脱の可能性に言及
1億ポンドの男グリーリッシュ、引き続き起用できず
デイヴィッド・モイーズ監督は、グリーリッシュが金曜日にホームで行われる昇格組コヴェントリー戦も欠場すると認めた。この試合は、11月の代表ウィークによる国内リーグの中断前にエヴァートンが戦う最後の一戦となる。
これにより、イングランド代表として39試合に出場し、アストン・ヴィラからマンチェスター・シティへの移籍時には1億ポンド（1億3400万ドル）の移籍金がかかったグリーリッシュが、再び公式戦でプレーするのは早くても11月23日となる。
最後に出場したのは10月17日のチェルシー戦で、すでに3試合を欠場している。モイーズ監督がグリーリッシュを起用しなかった理由は当初、「クラブの規律違反」とされていたが、その後はプレーできる状態にないと判断されている。
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イングランド代表選手は2027年にフリーエージェントとなる
プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝経験を持つグリーリッシュが2度目の期限付き移籍でマージーサイドに戻るにあたり、さらなる活躍が期待されていた。ヒル・ディッキンソン・スタジアムでの滞在を延ばすチャンスもあったが、シティとの高額契約が満了する今季終了後にはフリーとなる見通しだ。
今後の去就をめぐっては、大きな疑問が浮上している。グリーリッシュはプレミアリーグでの注目から離れ、別の場所で挑戦する気になるだろうか。アメリカのクラブに移れば、アメリカンドリームを追いかけることもできるかもしれない。
グリーリッシュはイングランド国外で新たな挑戦を求める可能性があるのか？
その質問を受けたボール氏は、NetBet Sportとの提携による取材で、GOALに次のように語った。「その可能性はある。実際に何が起きているのか、私たちもまだ把握しようとしているところだ。現時点ではクラブからもジャックからも、ほとんど何も伝わってこない。彼が無事であることを願っている。
彼は本当に信じられないほど素晴らしい選手だ。調子が良いときは、エヴァートンで飛び抜けた選手の一人だ。サッカーが大好きで、とても好感の持てる男だ。誰からも好かれ、クラブも彼を大切に思っている。ピッチ内外でのそうした彼の姿が、私たちが再び獲得に動いた理由だ。ただ、残念ながら彼にはいくつか問題もあるようだ。解決できることを願っている。
彼は注目を集めるし、時には自分で状況を悪くしてしまうこともある。もう若手ではない。若い頃ならそういう過ちを犯すこともあるし、私たちも皆、経験してきた。でも彼は今、現役生活の終わりについて考え始めてもおかしくない年齢になっている。
それでも、エヴァートンでの彼のプレー、特にファーストタッチは信じられないほど素晴らしい。スタジアムに行って生で見ると、彼にはあまりにも簡単そうに見える。力を出し切らずにプレーしたり、試合のテンポを少し落としたりするから、ファンは多少批判しているのかもしれない。でも相手は、彼をどうマークすればいいのか、ボールを持ったときの能力にどう対処すればいいのか分からない。だから、プレミアリーグでそのプレーをあまり見られないのは残念だ。
彼はプレミアリーグでプレーすべき選手だし、状況を好転させてほしい。デイヴィッド・モイーズは彼にチャンスを与えると言っている。それがいつになるかは分からない。モイーズの先発メンバーに戻れるかどうかはジャック次第だ。でも、ジャック・グリーリッシュがいる方が、プレミアリーグにとってもエヴァートンにとってもいい。うまくいくことを願っているし、彼には残ってほしい」
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グリーリッシュ、ヒル・ディキンソンでの2度の期限付き移籍はいずれも中断
グリーリッシュのエヴァートンでの最初の在籍期間は、不運なタイミングでの負傷によって短くなり、左足の疲労骨折には最終的に手術が必要となった。負傷する前には、プロとしての輝きをいくらか取り戻していた。
今季はわずか8試合の出場にとどまり、2026-27シーズン初ゴールもまだ決めていない。エヴァートンが再び仕切り直しの機会を与え、明らかに才能あるグリーリッシュがピッチ上でのプレーに再び集中できるようになるかは、まだ分からない。
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