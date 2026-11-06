その質問を受けたボール氏は、NetBet Sportとの提携による取材で、GOALに次のように語った。「その可能性はある。実際に何が起きているのか、私たちもまだ把握しようとしているところだ。現時点ではクラブからもジャックからも、ほとんど何も伝わってこない。彼が無事であることを願っている。

彼は本当に信じられないほど素晴らしい選手だ。調子が良いときは、エヴァートンで飛び抜けた選手の一人だ。サッカーが大好きで、とても好感の持てる男だ。誰からも好かれ、クラブも彼を大切に思っている。ピッチ内外でのそうした彼の姿が、私たちが再び獲得に動いた理由だ。ただ、残念ながら彼にはいくつか問題もあるようだ。解決できることを願っている。

彼は注目を集めるし、時には自分で状況を悪くしてしまうこともある。もう若手ではない。若い頃ならそういう過ちを犯すこともあるし、私たちも皆、経験してきた。でも彼は今、現役生活の終わりについて考え始めてもおかしくない年齢になっている。

それでも、エヴァートンでの彼のプレー、特にファーストタッチは信じられないほど素晴らしい。スタジアムに行って生で見ると、彼にはあまりにも簡単そうに見える。力を出し切らずにプレーしたり、試合のテンポを少し落としたりするから、ファンは多少批判しているのかもしれない。でも相手は、彼をどうマークすればいいのか、ボールを持ったときの能力にどう対処すればいいのか分からない。だから、プレミアリーグでそのプレーをあまり見られないのは残念だ。

彼はプレミアリーグでプレーすべき選手だし、状況を好転させてほしい。デイヴィッド・モイーズは彼にチャンスを与えると言っている。それがいつになるかは分からない。モイーズの先発メンバーに戻れるかどうかはジャック次第だ。でも、ジャック・グリーリッシュがいる方が、プレミアリーグにとってもエヴァートンにとってもいい。うまくいくことを願っているし、彼には残ってほしい」