AFP
翻訳者：
「彼にとっての夢」 エミリアーノ・“ディブ”・マルティネス、ワールドカップ決勝の消えない痛みの中でリオネル・メッシの特別な花道を目指す
GK、印象に残る主将への追悼を優先へ
マルティネスは、次回のFIFAウインドーを前に、37人のメンバーとともに代表活動に合流するためアルゼンチンに到着した。チェルシーのGKは、10月6日にベナンと対戦する際、メッシに忘れられない別れを贈るというチーム全体の強い決意を強調した。この守護神にとって、世界的アイコンが母国の地で代表ユニフォームをまとい最後の試合に臨む姿を見ることは、非常に感情的な節目となる。
- Anadolu Agency
守護神が感情あふれる別れを振り返る
「ディブ」の愛称で親しまれるGKは、主将が輝かしい代表キャリアにすでに幕を下ろしていたと思っていたと率直に明かした。ブエノスアイレスの熱狂的な観衆を前に行われる別れの一戦について、『ESPNアルゼンチン』を通じて語ったマルティネスは、「正直に言えば、彼はもう引退していたと思っていた……。ここアルゼンチンで別れを告げる機会を持てるのは、彼にとって夢なんだ。僕たちは彼にとって素晴らしい一日にできるように努める」と明かした。
忘れがたい節目に、消えない悲しみが影を落とす
母国で盛大な祝賀行事を開催する高まりつつある興奮の一方で、2カ月前のスペインとのワールドカップ決勝での0-1敗戦の痛みは、いまだ完全には消えていない。
その大一番での敗戦の痛みがなお残っていることを認めたGKは、こう打ち明けた。「再び決勝に進めたのはうれしいが、残念ながら勝つことはできなかった。その棘はこれからも長い間、私の中に刺さり続けるだろう」
伝説的なプレーメーカーをしかるべく称えるため、連盟はカタールW杯2022の優勝メンバー全員とその家族を、スタンドからこの歴史的な機会に参加するよう正式に招待している。
- ZUMA Press Wire
完売のモヌメンタル、感動的な祝祭の準備整う
完売となったエスタディオ・モヌメンタルは、アルゼンチンがベナンと対戦するメッシの母国でのラストマッチで熱気あふれる舞台となる。この一戦は、カーニバルのような雰囲気の中でも競争力を保とうとするリオネル・スカローニ率いるチームにとって、精神面で難しい挑戦となる。そのセレモニーが終われば、首脳陣は象徴的なプレーメーカーを欠く未来に向けて、チームを安定させることへ素早く意識を切り替えなければならない。
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