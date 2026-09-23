母国で盛大な祝賀行事を開催する高まりつつある興奮の一方で、2カ月前のスペインとのワールドカップ決勝での0-1敗戦の痛みは、いまだ完全には消えていない。

その大一番での敗戦の痛みがなお残っていることを認めたGKは、こう打ち明けた。「再び決勝に進めたのはうれしいが、残念ながら勝つことはできなかった。その棘はこれからも長い間、私の中に刺さり続けるだろう」

伝説的なプレーメーカーをしかるべく称えるため、連盟はカタールW杯2022の優勝メンバー全員とその家族を、スタンドからこの歴史的な機会に参加するよう正式に招待している。