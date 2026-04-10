「チームが活気に満ちていることはボルシア・ドルトムントのDNAだ」とカルステン・クラーマー氏（57）は語った。11月末からBVB経営陣のスポークスパーソンとなり、マーケティング、販売、デジタル化、国際化に加え、現在はコミュニケーションと戦略も担当する同氏は、少し離れた場所で起きていた出来事には言及しなかった。
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彼にできないことといえばユニフォームのデザインくらいだ。ドルトムントの新監督は真の実力者であり、BVBにとって良い存在だ
元幹部の性的虐待スキャンダル、ラインホルト・ルノー会長とハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ氏の泥仕合、そして昨シーズンの不振――最近ドルトムントでは波乱が続いている。 クラーマーはこれらの不祥事を美化せず、常に率直に語り、BVBが好印象を与えられなかったと明言した。
彼がこう語ったのは約2週間前。ドルトムントは新スポーツディレクターにオーレ・ブックを招聘した。2部SVエルバースベルクでしか指導経験のない彼を急きょ招へいした人事は、驚きをもって迎えられた。
ブックの初陣は40分弱だった。 その間、クラーマーは2度発言し、これほど明確な言葉は久々に聞かれた。それらから、新役職への意欲と2010年の入団以来一貫する姿勢が伝わった。
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カルステン・クラーマーが「新たなBVB」を宣言
意図を明確にするため、抜粋を紹介する。「ここ数週間、数か月間、我々は大きな勇気を奮い起こし、ボルシア・ドルトムントをさらに良いチームにしたいという意欲を示してきた」とクラーマーは述べ、「常に過去を振り返ることは好きではない。振り返りすぎると、首が痛くなるからだ」と続けた。
その意図はなかっただろうが、過去を振り返りがちなヴァツケ会長への小さな皮肉とも取れる。ヴァツケ会長は近年、未来より過去10年の戦績を強調していた。
前任者セバスティアン・ケールの退任を受け、クラブは「リセットではなく真のアップデートを始めたい」と語った。 4人の父でもある彼は、この電撃人事について「クラブが大きな計画を進めている証拠」と語る。なぜなら「オレは新BVBを象徴するピースで、チームにぴったりはまっている」からだ。
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カルステン・クラーマーは行動派で、迷わず実行する。
クレーマー氏のメッセージは明確だ。ボルシアは今シーズン、ブンデスリーガで久々に勝ち点を積み上げ、チャンピオンズリーグ出場権をほぼ確保した。その中盤戦を迎えた今、クラブトップは「新しいBVB」の始まりを宣言した。これは注目に値する。近年は「内向き」「補強のマンネリ」「アイデンティティの希薄化」など批判が多かったが、その改善が急務だったからだ。
危機的状況でよく聞かれた「自己満足」「創造性不足」「アイデンティティの希薄化」「帰属意識の低下」という批判も、クレーマーの耳に届いた。 now、彼は全権を握り、迷わず行動に移している。
新鮮ではあるが、驚くことではない。クラーマーは常に実行力があり、妥協せず、前向きに課題に取り組んできた人物だからだ。
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BVBにおけるカルステン・クレーマーの影響力は着実に高まった
彼はスポーツ用品店で卓球用品を販売していた。その後、故郷のプレウセン・ミュンスターやハンブルガーSVでスタジアムアナウンサーを務めた。法学を学んだが、マーケティングと営業に情熱を注ぐようになった。その経験を生かしプロサッカー界に入り、着実にキャリアを築いてきた。
彼は説得力のあるセールスマンだ。雄弁でありながら共感を忘れず、ワッツケのような高慢さもない。ドルトムントに入団して以来、多くのスポンサーを呼び込み、多額の資金をもたらした。 ドルトムントの総売上高は5億ユーロを超え、その多くがクレーマー管掌部門で創出されている。
その影響力は彼をワッツケの後任へと押し上げた。就任後、彼はファンから批判を受けたユニフォームデザインでも創造性を貫いた。
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カルステン・クラーマーはすでにBVBのために重要な決定を下している
クラーマー監督就任から1ヶ月も経たないうちに、長年の広報部長サシャ・フリッゲが退任した。女子サッカーでは、ラルフ・ケラーマンをスポーツディレクターに、得点王アレクサンドラ・ポップを獲得し、BVBの野心を示した。 さらにケールからブックへの交代を実施。インフラ面でもプロチームトレーニングセンターの拡張や、女子部門向け機能棟（トレーニング場含む）の建設を進め、将来はプロ施設隣へ集約する。
新設の役職に就いたクラーマーは自らを「原動力」と位置づけ、ユルゲン・クロップ時代を彷彿させる熱気を再び巻き起こそうとしている。その一方で、同時代からの脱却も目指す。革新的で大胆、時に型破りな戦略がそれを可能にする。
とはいえ、スポーツでは結局、勝率がすべてだ。それでも周囲は新しいBVBを受け入れる準備ができている。一部はそれを切望さえしている。クラーマーは『ヴェストファーリシェ・ナッハリヒテン』にこう語った。「我々の目標は、永続的に2番手であり続けることではない。試合に勝ちたいという貪欲さと執着心が必要だ。 クラブ全体で。すべての部門で。黒と黄色のユニフォームを着て、レジェンド戦ですら負けるわけにはいかない」
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カルステン・クラーマーには2つのチャンスがある。
クラーマーには今、2つの好機がある。大クラブの先頭に立ち、遅れた改革を段階的に進め、ボルシアに明確で包括的な指針を再び示せるのだ。
忘れてはならないのは、5月、大規模なサポーター連合「ズュートトリビューネ・ドルトムント」が成功したシーズンにもかかわらず公開書簡で「戦略のないクラブ」と批判したことだ。彼らは「同じ過ちを同じ旧来の手法で解決しようとし、長年にわたり堂々巡りを続けている」と指摘した。
結局、彼の評価はスポーツ面の成果、特に人事担当ブックによるチーム再構築の成否に左右される。同時に、ファンから批判されてきたクラーマーは、この機会で新たな評判を築くこともできる。
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BVBでのカルステン・クラーマーの好調なスタート
彼はそのことを理解し、ブックスでの就任会見でこう語った。「我々は変化を受け入れ、型破りな措置を講じる用意があり、またそうしなければならない。その際には、新たな顔ぶれが中心となるかもしれない。それはまず私から始まるのだ。」
クレーマーの船出は好印象で、この先数か月が楽しみだ。その言葉通り行動し、クラブ内にも新しい風が入っている。すでに複数のプロジェクトが動き出しており、この勢いを保ちながら真の再スタートを切る必要がある。
BVB - 試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 4月11日 15時30分 BVB対バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ） 4月18日 15:30 TSGホッフェンハイム vs. BVB（ブンデスリーガ） 4月26日 17:30 BVB対SCフライブルク（ブンデスリーガ） 5月3日 17:30 ボルシア・メンヒェングラートバッハ対BVB（ブンデスリーガ）