元幹部の性的虐待スキャンダル、ラインホルト・ルノー会長とハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ氏の泥仕合、そして昨シーズンの不振――最近ドルトムントでは波乱が続いている。 クラーマーはこれらの不祥事を美化せず、常に率直に語り、BVBが好印象を与えられなかったと明言した。

彼がこう語ったのは約2週間前。ドルトムントは新スポーツディレクターにオーレ・ブックを招聘した。2部SVエルバースベルクでしか指導経験のない彼を急きょ招へいした人事は、驚きをもって迎えられた。

ブックの初陣は40分弱だった。 その間、クラーマーは2度発言し、これほど明確な言葉は久々に聞かれた。それらから、新役職への意欲と2010年の入団以来一貫する姿勢が伝わった。