Getty Images Sport
翻訳者：
「彼なんて言及する価値もない」――ユルゲン・クロップ監督、ヴィルジル・ファン・ダイクへの厳しい批判を巡り、元オランダ代表スターに反論
- Ziggo Sport
クロップが元主将を擁護
元オランダ代表MFファン・デル・ファールトがヴィルジル・ファン・ダイクを激しく批判した。これに対しクロップ監督は、W杯スウェーデン戦を前にMagentaTVの解説として「驚きだ」と反論。
2018～2024年、クロップ率いるリヴァプールの守備の要だったファン・ダイクは、日本戦（2-2）での不安定な守備で批判を受けた。それでもクロップは、34歳の彼が今も世界クラスだと確信している。
「ボーイング747」との比較
NOS解説者のファン・デル・ファールトが、ファン・ダイクの機動性を辛辣に批判。元ハンブルク、レアル・マドリードのスターは「特に回転が遅く、狭いスペースでの動きが鈍い」と指摘した。
ファン・デル・ファールトは「正直、ファン・ダイクには驚いた。特にターンが苦しそうだった。ボーイング747が旋回するようだ。大会中に改善することを願っている」と語った。
この表現は、ファン・ダイクのリーダーシップと技術を評価するクロップ監督の反感を買った。
クロップによるヴァン・デル・ファールトへの痛烈な評価
クロップ監督は、ファン・デル・ファールトのコメントについて「信頼性が低く、ただ注目を集めたいだけだ」と批判。
クロップは「ラファエル・ファン・デル・ファールトについて語る価値があるかは分からない」と述べ、「彼がどの選手についても肯定的なことを言う日が来れば、初めて真剣に受け止める。彼は何かを見抜いているかもしれないが、過剰な表現で否定し、結局は重要ではない」と語った。
- Getty Images Sport
ファン・ダイクの言葉が実を結んだ
マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたファン・ダイクは、日本戦後の会見でも謙虚だった。 captain は、5-4-1 でコンパクトに守る組織力のある日本代表を崩すのに苦戦したと認めた。
「日本は終始コンパクトな守備を貫き、非常に難しかった」とファン・ダイク。「初戦は引き分けだったが、もっと良いプレーができる。次の試合に集中するだけだ」。
この言葉はチームに火をつけ、オランダは第2戦でスウェーデンを5-1で下し、見事に巻き返した。