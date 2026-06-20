「彼なんて言及する価値もない」――ユルゲン・クロップ監督、ヴィルジル・ファン・ダイクへの厳しい批判を巡り、元オランダ代表スターに反論

元オランダ代表MFファン・デル・ファールトがヴィルジル・ファン・ダイクを激しく批判した。これに対しクロップ監督は、W杯スウェーデン戦を前にMagentaTVの解説として「驚きだ」と反論。

2018～2024年、クロップ率いるリヴァプールの守備の要だったファン・ダイクは、日本戦（2-2）での不安定な守備で批判を受けた。それでもクロップは、34歳の彼が今も世界クラスだと確信している。