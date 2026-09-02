元エティハド・スタジアムのチームメートだったアグエロは、『Jijantes』の取材に対し、このストライカーがフリックの下で輝けると太鼓判を押した。アグエロは「ガブリエウ・ジェズスはバルサに多くをもたらせる。ペップ（グアルディオラ）は、より前線でプレーするストライカーが必要な時に彼を起用していたし、彼には非常に明確な役割があった。フリックも似たスタイルだ」と語った。

このFWがラ・リーガで発揮し得る力について、アグエロはさらに「プレミアリーグでゴールを決めるのは本当に難しく、とても複雑だ。彼なら1シーズンに10点か15点は簡単に取れると思う」と付け加えた。