ZUMA Press Wire
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「彼なら15ゴールは簡単に決められる」 アーセナル退団後のガブリエウ・ジェズスについて、マンチェスター・シティのレジェンド、セルヒオ・アグエロがバルセロナで大成功を収めると太鼓判}
FWがカタルーニャのクラブへの移籍を完了
バルセロナは、アーセナルからガブリエウ・ジェズスを獲得したと発表した。移籍金は1500万ユーロ（1280万ポンド）で、契約期間は3年。スペイン王者は、アトレティコ・マドリーがフリアン・アルバレスをめぐる交渉を拒否したため、ブラジル代表FWの獲得に動いた。この移籍により、エミレーツ・スタジアムでのジェズスの在籍は終わりを迎える。度重なる負傷の問題に加え、カイ・ハヴァーツやヴィクトル・ギェケレシュとのポジション争いもあり、序列を下げていた。
- Action Plus
アグエロが得点面でのインパクトを予想
元エティハド・スタジアムのチームメートだったアグエロは、『Jijantes』の取材に対し、このストライカーがフリックの下で輝けると太鼓判を押した。アグエロは「ガブリエウ・ジェズスはバルサに多くをもたらせる。ペップ（グアルディオラ）は、より前線でプレーするストライカーが必要な時に彼を起用していたし、彼には非常に明確な役割があった。フリックも似たスタイルだ」と語った。
このFWがラ・リーガで発揮し得る力について、アグエロはさらに「プレミアリーグでゴールを決めるのは本当に難しく、とても複雑だ。彼なら1シーズンに10点か15点は簡単に取れると思う」と付け加えた。
ロドリは卓越した活躍に太鼓判を押された
アグエロはまた、今夏序盤にカンプ・ノウ行きの移籍を決めた元マンチェスター・シティのもう一人のスター、ロドリにも賛辞を送った。続けてこう語っている。「バルサはロドリゴを気に入るだろう。彼はとてもシンプルにプレーし、ポジショニングも非常に良い。チームのためにプレーし、しっかりカバーもする。……プレーの先を読むんだ。テレビで見るのと、ピッチ上で見るのとではまったく違う」
- ZUMA Press Wire
バレンシアのテストがデビューの機会をもたらす
ヘススは日曜日のラ・リーガでバルセロナが敵地でバレンシアと対戦する一戦で、加入後いきなりデビューを果たす可能性がある。フリック監督は、タイトルレースの激しい争いの中でシーズン序盤の勢いを維持したい考えだ。メスタージャへの遠征は、アーセナルで公式戦123試合32ゴールを記録したこのブラジル人にとって、批判を封じる絶好の機会となる。
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