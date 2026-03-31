「彼なら完璧だ」：FCバイエルン・ミュンヘンの元チームメイトがロベルト・レヴァンドフスキに意外な移籍を勧める

「ロベルトはありとあらゆる方法でゴールを決める。彼はユヴェントスにとって大きな戦力になるだろうし、私は彼に黒と白のユニフォームを着るよう勧めるよ。彼はどこでもゴールを決め、これからも何年もそうし続けるだろう。彼はビアンコネリにとって完璧な選手だ。でも、彼らにはすでに素晴らしいストライカーがいるからね」と、コスタは『トゥットスポルト』のインタビューで語った。

このブラジル人選手とレヴァンドフスキは、2015年から2017年、そして2020年から2021年にかけての3シーズン、バイエルンで共にプレーしており、互いをよく知っている。ミュンヘンでのプレーを経てユヴェントスに移籍したコスタは、今やこのポーランド人ストライカーにも同じ道を勧めている。

2017/18シーズン、コスタはバイエルンからユヴェントスへレンタル移籍し、その1年後に完全移籍を果たした。全大会通算でトリノのユニフォームを着て103試合に出場（10ゴール、22アシスト）し、3度のセリエA優勝を経験している。