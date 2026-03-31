FCバルセロナのFWは、元チームメイトのダグラス・コスタから、同クラブとの契約満了後にイタリアの最多優勝クラブであるユヴェントス・トリノに移籍するよう助言を受けた。
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「彼なら完璧だ」：FCバイエルン・ミュンヘンの元チームメイトがロベルト・レヴァンドフスキに意外な移籍を勧める
「ロベルトはありとあらゆる方法でゴールを決める。彼はユヴェントスにとって大きな戦力になるだろうし、私は彼に黒と白のユニフォームを着るよう勧めるよ。彼はどこでもゴールを決め、これからも何年もそうし続けるだろう。彼はビアンコネリにとって完璧な選手だ。でも、彼らにはすでに素晴らしいストライカーがいるからね」と、コスタは『トゥットスポルト』のインタビューで語った。
このブラジル人選手とレヴァンドフスキは、2015年から2017年、そして2020年から2021年にかけての3シーズン、バイエルンで共にプレーしており、互いをよく知っている。ミュンヘンでのプレーを経てユヴェントスに移籍したコスタは、今やこのポーランド人ストライカーにも同じ道を勧めている。
2017/18シーズン、コスタはバイエルンからユヴェントスへレンタル移籍し、その1年後に完全移籍を果たした。全大会通算でトリノのユニフォームを着て103試合に出場（10ゴール、22アシスト）し、3度のセリエA優勝を経験している。
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ユヴェントスとレヴァンドフスキの接触か？
レヴァンドフスキのバルセロナとの契約は2026年6月末までとなっている。37歳の彼は、それ以降の去就についてまだ最終的な決断を下していないが、少なくともユヴェントスが獲得に関心を示していると報じられている。
この件に関して、ポーランド対アルバニア（2-1）のワールドカップ予選の試合の合間に、ユヴェントスの関係者とレヴァンドフスキとの会談が行われたとさえ報じられている。
2022年にバイエルン・ミュンヘンからバルセロナに移籍したレヴァンドフスキは、今シーズン以降、カタルーニャの攻撃の中心として不動の第一選択肢ではなくなっている。それでも、ハンス・フリック監督の下では、依然としてチームにとって重要な存在である。2025/26シーズンは、これまでに37試合に出場し、16ゴール3アシストを記録している。
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ユヴェントスがヴラホヴィッチの後継者を探している
一方、ユヴェントスは、移籍を希望しているドゥシャン・ヴラホヴィッチの後継となる新たなストライカーを探している。12月中旬から内転筋の負傷で離脱しているこのセルビア人選手の契約は、今夏にトリノで満了するため、その後は移籍金なしで退団する可能性がある。
しかし、ここでも最近、状況が一転したという報道があった。ヴラホヴィッチは少なくともユヴェントスと話し合いの段階にあり、契約延長の選択肢について交渉しているとのことだ。
ロベルト・レヴァンドフスキ：2025/26シーズンの成績データ
試合
ゴール
アシスト
出場時間
37
16
3
1,950