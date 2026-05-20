苦難のシーズンを過ごしたリヴァプールのスロット監督は、退任の危機に立たされている。昨季はマンチェスター・シティの4連覇を阻止しプレミアリーグを制したが、今季はタイトル防衛に失敗。5位でのフィニッシュが予想され、去就が懸念されている。

アンフィールドでは、特にFWモハメド・サラーとの確執が緊張を高めている。サラーはSNSで辛辣な投稿をし、スロット監督の戦術を批判したとされる。この騒動を受け、クラブが対策を検討する中、ペナントは英サッカー界の常識を覆す大胆な解決策を提言している。