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「彼なら喜んでやるだろう！」――ペップ・グアルディオラ、マンチェスター・シティ退任を控え、アルネ・スロットの後任としてリヴァプールへの衝撃的な移籍が噂される
- AFP
不振なシーズンを受け、スロットが批判されている。
苦難のシーズンを過ごしたリヴァプールのスロット監督は、退任の危機に立たされている。昨季はマンチェスター・シティの4連覇を阻止しプレミアリーグを制したが、今季はタイトル防衛に失敗。5位でのフィニッシュが予想され、去就が懸念されている。
アンフィールドでは、特にFWモハメド・サラーとの確執が緊張を高めている。サラーはSNSで辛辣な投稿をし、スロット監督の戦術を批判したとされる。この騒動を受け、クラブが対策を検討する中、ペナントは英サッカー界の常識を覆す大胆な解決策を提言している。
- AFP
ペナントはリバプールにグアルディオラ獲得を勧めている。
グアルディオラ監督は10年間で20のタイトルを獲得し、今夏エティハド・スタジアムを去る。ペナントは、リヴァプールがまず獲得に動くべきだと語る。後任にはマレスカが内定と報じられるが、グアルディオラの去就は依然不明だ。ペナントは、両クラブのライバル関係が移籍の障害になってはならないと主張する。
talkSPORTの番組『Inside Liverpool』で「アンフィールドにグアルディオラを迎えることに賛成か」と問われたペナントは、こう即答した。「もちろん。反対する人などいない。どのチームもペップを欲しがるはずだ」。
グアルディオラがアンフィールドの雰囲気を好む理由
この移籍がプレミアリーグ史上最も物議を醸すものの一つとなることは間違いないが、ペナントはグアルディオラもアンフィールドの魅力には抗えないと確信している。シティの指揮官はアウェイで訪れた際、その雰囲気を度々称賛。ペナントは、あの有名なコップを率いる機会が55歳の彼にとって魅力的だと考える。
「彼はきっと喜ぶ。ピッチに出てくる時のコップの雰囲気を見てみろ。100％そうだ。あの雰囲気の中でプレーしたいと思うはずだ」とペナントは付け加えた。
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ライバル関係の歴史は、アンフィールドへの移籍の妨げにはならない
ペナントは、グアルディオラがシティで10年間過ごしたことでマージーサイドで歓迎されないという見方を一蹴した。
「彼のことなんて気にしない。もし彼が来たら、いつものように魅力的なサッカーをして勝てばいい。来いよ、相棒。両手を広げて待ってる」
グアルディオラは、日曜日のアストン・ヴィラ戦でシティでの監督生活を終える予定だ。