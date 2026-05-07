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「彼ならできる」――アストン・ヴィラは、ノッティンガム・フォレストとの準決勝を逆転すべく、ELの「驚異的」なエースを温存している。
エメリはヨーロッパリーグを何回優勝したか？
エメリ監督は2019年にアーセナルをヨーロッパリーグ決勝へ導き、チェルシーに敗れたものの、セビージャ（2014～2016年3連覇）とビジャレアルで優勝している。
まるで「ミダスの手」を持つかのように見える彼の下、ヴィラは2026年のタイトル獲得を期待している。クラブが最後に主要タイトルを取ったのは1996年のリーグカップ以来。近年の成長を成果につなげたい。
ヴィラ・パークで行われる一戦を前に、フォレストは1-0でわずかにリード。ホームサポーターの熱狂がスタジアムを包む中、エメリはプレミア同士の対決を逆転させるには、魔法のような一瞬、あるいは運が一度訪れるだけで十分だと知っている。
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ヴィラはフォレストとの準決勝にどう臨むべきか？
重要な一戦で序盤から攻めるべきか、忍耐強く待つべきかと問われたドリーゴは、「ベスト・オンライン・カジノUK」との独占インタビューでGOALに語った。「忍耐強くプレーすべきだ。試合は90分あり、まだ1点差だからだ。
最初から選手を前線に送り込めばカウンターを受けて0－2になり、流れが変わる危険もある。エメリ監督はそれを理解しているし、経験も豊富だ。
彼がヨーロッパリーグで成し遂げたことは驚異的だ。あれほど優秀で経験豊富で戦術眼に優れた監督はまれだ。だからこそ、もし誰かがこの状況を覆せるなら、それはエメリだろう。
彼はチームを変え、フォーメーションも変える。難しい仕事だが、成し遂げられるのは彼だけだ」
疲労か緊張か：ヴィラの不調の原因は？
アストン・ヴィラは決勝を控えプレミアリーグ5位ながら3連敗中。得点はトッテナム戦のアディショナルタイムの1点だけだ。
ファンからは不満の声も聞かれる。2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ出場へまだ2つの道が残されているだけに、エメリ監督は今季の流れを止められない。
この失速が疲労か緊張か問われると、元ヴィラDFドリゴは「興味深い。僕は今季何度もヴィラを観戦したが、序盤は良い状態に見えなかった。ボールを持たない時のプレーに苦しんでいた。
モーガン・ロジャースをベンチにという声も出たほどだ。 その後調子を上げ、本物のチームに見えた。しかし今、シーズン終盤の正念場で、どうプレーするかより、単に乗り切る力が問われている。残念ながら、それが欠けている。
中盤の負傷者が多く、大型選手たちがいない影響は大きい。オナナもその一人だ。それでもタイトルは狙えるが、今は調子が良くない。
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ヨーロッパリーグ史上最高のエメリ監督なら、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できる。
ここ数週間、ヴィラの勢いは少し落ちた。だが、まだ完全に失われていない。エメリ監督はそのことを理解している。彼にとって思い出深いこの大会で、チームに勢いと前向きな雰囲気を再び呼び込むのに彼ほど適任者はいない。
国内リーグ5位はヨーロッパの舞台へ戻る切符だが、彼は予選突破に全力を尽くし、自身をEL史上最高の監督と証明したいのだ。