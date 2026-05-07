エメリ監督は2019年にアーセナルをヨーロッパリーグ決勝へ導き、チェルシーに敗れたものの、セビージャ（2014～2016年3連覇）とビジャレアルで優勝している。

まるで「ミダスの手」を持つかのように見える彼の下、ヴィラは2026年のタイトル獲得を期待している。クラブが最後に主要タイトルを取ったのは1996年のリーグカップ以来。近年の成長を成果につなげたい。

ヴィラ・パークで行われる一戦を前に、フォレストは1-0でわずかにリード。ホームサポーターの熱狂がスタジアムを包む中、エメリはプレミア同士の対決を逆転させるには、魔法のような一瞬、あるいは運が一度訪れるだけで十分だと知っている。