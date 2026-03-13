「このチームでは、彼が私が最も一緒にプレーしたい選手だと思います」と、エキティケはドイツ代表選手についてこう語っています。「他の選手も好きですが、フォワードとしてプレーし、サッカーを深く理解し、自分と同じサッカーをプレイしたいと思う10番の選手がいると、物事がより簡単になります。」

エキティケはシーズン前にアイントラハト・フランクフルトから9500万ユーロでレッズに移籍したが、ヴィルツはバイエル・レバークーゼンから1億2500万ユーロで移籍してきた。フランス人選手によれば、2人は一緒にまだ多くのことを成し遂げようとしているという。

「彼と一緒にプレーすれば、大きな成果を上げられるだろうと彼に話しました。彼が私にボールを渡せば、私はそれを返して、何かが起こるでしょう」とエキティケは語った。「彼と一緒にプレーするのはとても楽しいです。彼はシーズンを通して、私に多くのアシストを与えてくれる選手だと知っています。自分の輝きを引き出してくれる、そんな選手を味方にできることは素晴らしいことです」