「彼と最も一緒にプレーしたい！」リヴァプールFCのスター選手、フロリアン・ヴィルツを最も好きなチームメイトと評価

フロリアン・ヴィルツは、リヴァプールFCのスター選手から高く評価されており、ドイツ代表選手である彼とは「最も一緒にプレーしたい」とさえ語っている。

リヴァプールFCのフォワード、ウーゴ・エキティケは、TNTスポーツのインタビューで、チームメイトのフロリアン・ヴィルツについて、彼がマージーサイドでの生活を「より楽にしてくれる」と絶賛した。

  • 「このチームでは、彼が私が最も一緒にプレーしたい選手だと思います」と、エキティケはドイツ代表選手についてこう語っています。「他の選手も好きですが、フォワードとしてプレーし、サッカーを深く理解し、自分と同じサッカーをプレイしたいと思う10番の選手がいると、物事がより簡単になります。」

    エキティケはシーズン前にアイントラハト・フランクフルトから9500万ユーロでレッズに移籍したが、ヴィルツはバイエル・レバークーゼンから1億2500万ユーロで移籍してきた。フランス人選手によれば、2人は一緒にまだ多くのことを成し遂げようとしているという。

    「彼と一緒にプレーすれば、大きな成果を上げられるだろうと彼に話しました。彼が私にボールを渡せば、私はそれを返して、何かが起こるでしょう」とエキティケは語った。「彼と一緒にプレーするのはとても楽しいです。彼はシーズンを通して、私に多くのアシストを与えてくれる選手だと知っています。自分の輝きを引き出してくれる、そんな選手を味方にできることは素晴らしいことです」

  • リバプールで批判にさらされ続けるヴィルツ

    リバプールで度重なる批判にさらされ、イングランド移籍以来、期待に応えきれていないヴィルツにとって、この言葉は心の安らぎとなるだろう。

    これまで、ドイツ代表選手は37試合に出場し、6ゴール、8アシストを記録しており、契約は2030年まで続いている。一方、エキティケは39試合に出場し、16ゴールを記録しており、契約は2031年まで続いている。

  • フロリアン・ヴィルツ：2025/26年のパフォーマンスデータ

    コンテスト試合ゴールアシスト
    プレミアリーグ2543
    チャンピオンズリーグ813
    FAカップ311
    コミュニティ・シールド1-1
