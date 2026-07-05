カナダのワールドカップの夢はベスト16で終わった。0－3でモロッコに敗れたが、試合直後には大会全体の好結果に満足する声が多かった。
翻訳者：
「彼と彼のキャリアにとって正しい決断」：FCバイエルン・ミュンヘンにとって、不安の絶えないワールドカップ決勝トーナメント1回戦
MFスティーブン・エウスタキオは「とても誇りに思う。我々は素晴らしい大会を戦えた」と語った。モロッコ戦の後半で「信じられないほどのパフォーマンス」を見たジェシー・マーシュ監督も「誇りに思う」と述べた。
しかし、バイエルン・ミュンヘン所属の左利きスーパースター、アルフォンソ・デイヴィスは今回も出場機会を得られず、90分間ベンチに留まった。
彼の大会での出場は16強戦の15分だけだった。太ももを痛めながら臨んだ大会だったが、徐々にプレー時間を伸ばせるのではないかとの期待もあった。敗退後、ファンや報道陣は首を傾げた。マーシュ監督がその理由を説明した。
- AFP
アルフォンソ・デイヴィスはW杯ラウンド16を欠場：「リスクを冒す価値はなかった」
デイヴィスは金曜のMRIで異常なしとされたが体調を崩し、「太ももに不安がある」と語った。
マルシュはさらに「アルフォンソは現在、自分の体を信頼することを学んでいる。彼がどれだけプレーしたくても、我々が起用したくても、リスクを冒す価値はなかった。彼と彼のキャリアのため、これは正しい判断だ」と語った。
マルシュの説明は説得力があったが、才能あるサイドバックのコンディションへの疑問は消えない。FCバイエルンは彼のコメントを快く思っていない。
ドイツ最多優勝クラブの首脳陣も、デイヴィスの体調への信頼を徐々に失っている。過去1年半、この25歳は怪我で離脱が続く。前十字靭帯断裂で数か月戦列を離れ、復帰後も筋肉系の怪我で再三欠場している。
FCバイエルン：イスマエル・サイバリにも悪いニュースか？
バイエルンがナサニエル・ブラウンを巨額で獲得したのは偶然ではない。基本移籍金5000万ユーロでアイントラハト・フランクフルトから加入したドイツ代表は、左サイドバックでデイヴィスの代役となる可能性がある。ただし、カナダ人選手が残留することが前提だ。最近の動向から、今夏にデイヴィスが移籍する可能性は否定できないと報じられている。
一方、土曜にはモロッコ代表のニュースもクラブを悩ませた。 数日前に入団が決まったばかりの5000万ユーロの新戦力イスマエル・サイバリが、W杯ラウンド16の共催国戦で序盤に負傷し、開始20分余りで交代した。
太ももを痛めたようで、顔を覆ってピッチを去った。重傷の可能性もあるが、診断結果は出ていない。
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