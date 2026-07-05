「彼と彼のキャリアにとって正しい決断」：FCバイエルン・ミュンヘンにとって、不安の絶えないワールドカップ決勝トーナメント1回戦

MFスティーブン・エウスタキオは「とても誇りに思う。我々は素晴らしい大会を戦えた」と語った。モロッコ戦の後半で「信じられないほどのパフォーマンス」を見たジェシー・マーシュ監督も「誇りに思う」と述べた。

しかし、バイエルン・ミュンヘン所属の左利きスーパースター、アルフォンソ・デイヴィスは今回も出場機会を得られず、90分間ベンチに留まった。

彼の大会での出場は16強戦の15分だけだった。太ももを痛めながら臨んだ大会だったが、徐々にプレー時間を伸ばせるのではないかとの期待もあった。敗退後、ファンや報道陣は首を傾げた。マーシュ監督がその理由を説明した。