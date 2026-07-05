カナダのワールドカップの夢はベスト16で終わった。0－3でモロッコに敗れたが、試合直後には大会全体の好結果に満足する声が多かった。
翻訳者：
「彼と彼のキャリアにとって正しい決断」：FCバイエルン・ミュンヘンにとって、不安の絶えないワールドカップのラウンド16
MFスティーブン・エウスタキオは「とても誇りに思う。我々は素晴らしい大会を戦った」と語った。モロッコ戦の後半で「信じられないほどのパフォーマンス」を見たジェシー・マーシュ監督も「誇りに思う」と述べた。
しかし、バイエルン・ミュンヘン所属の左利きスーパースター、アルフォンソ・デイヴィスは今回も出場機会を得られず、90分間ベンチに留まった。
彼の今大会出場時間は、16強戦の南アフリカ戦（1-0）で15分だけという寂しい結果に終わった。太ももを負傷しながらも、徐々にプレータイムが増えるとの期待は裏切られた。敗退後、ファンや報道陣は首を傾げた。マーシュ監督は「状態が完全でなかった」と欠場の理由を説明した。
- AFP
アルフォンソ・デイヴィスはW杯ラウンド16を欠場：「リスクを冒す価値はなかった」
デイヴィスは金曜のMRIで異常なしとされたが体調を崩し、「太ももの筋肉に不安がある」と語った。
マルシュはさらに「アルフォンソは現在、自分の体を信頼することを学んでいる。彼がどれだけ出場したくても、我々がそれを望んでも、リスクを冒す価値はない。彼とキャリアにとって正しい判断だ」と語った。
マルシュの説明は説得力があったが、この才能あるサイドバックのコンディションへの疑問は消えない。バイエルンにとって、この発言は歓迎できるものではない。
首脳陣の信頼は薄れつつある。過去1年半、彼は前十字靭帯断裂や筋肉系の怪我で何度も離脱している。
FCバイエルン：イスマエル・サイバリにも悪いニュースか？
バイエルンがナサニエル・ブラウンを巨額移籍金で獲得したのは偶然ではない。基本移籍金5000万ユーロでアイントラハト・フランクフルトから加入したドイツ代表は、左サイドバックのデイヴィスからポジションを奪う可能性もある。ただし、カナダ人選手がミュンヘンに残ることが前提だ。最近の動向から、今夏にデイヴィスが放出される可能性は否定できないと報じられている。
一方、土曜にはモロッコ代表のゼーベナー・シュトラーセ首脳陣にとって好ましくない知らせも入ってきた。 数日前に入団が正式決定したばかりの5000万ユーロの新戦力、イスマエル・サイバリが、W杯ラウンド16の共催国戦で序盤に負傷し、開始20分余りで交代した。
太ももを痛めたようで、顔を覆ってピッチを去った。重傷の可能性もあるが、診断結果は出ていない。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。