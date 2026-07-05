MFスティーブン・エウスタキオは「とても誇りに思う。我々は素晴らしい大会を戦った」と語った。モロッコ戦の後半で「信じられないほどのパフォーマンス」を見たジェシー・マーシュ監督も「誇りに思う」と述べた。

しかし、バイエルン・ミュンヘン所属の左利きスーパースター、アルフォンソ・デイヴィスは今回も出場機会を得られず、90分間ベンチに留まった。

彼の今大会出場時間は、16強戦の南アフリカ戦（1-0）で15分だけという寂しい結果に終わった。太ももを負傷しながらも、徐々にプレータイムが増えるとの期待は裏切られた。敗退後、ファンや報道陣は首を傾げた。マーシュ監督は「状態が完全でなかった」と欠場の理由を説明した。