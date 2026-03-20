「彼と対戦するのは特別なことだ」――サンノゼ・アースクエイクスのスター選手、ティモ・ヴェルナーが、元ドイツ代表のチームメイトであるトーマス・ミュラーとの注目の対決を心待ちにしている

ヴェルナーは、ミュラーとの対戦を控えて、2人の長い付き合いについて触れ、次のように語った。

「トーマスとは長い付き合いだし、彼は素晴らしい人物だ」とヴェルナーは語った。「彼はキャリアを通じて多くの成功を収めてきたし、ここ数シーズンはバンクーバーでもその活躍を続けている。今の段階でも、彼は依然として素晴らしい選手だ。彼に再会し、対戦できることを本当に楽しみにしている。

「チームメイトとして素晴らしい瞬間を共有しただけでなく、ライバルとして激しい戦いを繰り広げてきた。だから、もう一度彼と対戦するのは特別なことだ。うまくいけば、僕たちが勝利を収められることを願っている。」