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「彼と対戦するのは特別なことだ」――サンノゼ・アースクエイクスのスター選手、ティモ・ヴェルナーが、元ドイツ代表のチームメイトであるトーマス・ミュラーとの注目の対決を心待ちにしている
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古くからの宿敵と対峙する
ヴェルナーは、ミュラーとの対戦を控えて、2人の長い付き合いについて触れ、次のように語った。
「トーマスとは長い付き合いだし、彼は素晴らしい人物だ」とヴェルナーは語った。「彼はキャリアを通じて多くの成功を収めてきたし、ここ数シーズンはバンクーバーでもその活躍を続けている。今の段階でも、彼は依然として素晴らしい選手だ。彼に再会し、対戦できることを本当に楽しみにしている。
「チームメイトとして素晴らしい瞬間を共有しただけでなく、ライバルとして激しい戦いを繰り広げてきた。だから、もう一度彼と対戦するのは特別なことだ。うまくいけば、僕たちが勝利を収められることを願っている。」
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長年の友情
ミュラーとヴェルナーは、長年にわたり代表チームで23試合を共に戦ってきた。
「ドイツ代表では、浮き沈みがありました。私が加入した時、彼はすでにワールドカップ優勝者でしたし、時には厳しい時期もありましたが、それでも成功を収めることができました」とヴェルナーは語った。「私たちは一緒にコンフェデレーションズカップを制し、本当に重要な経験を共にしました。ピッチ外では、彼と一緒にいると本当に楽しい人です。たくさんの楽しい瞬間を共有しました。 ワールドカップや欧州選手権のような大会中、バスの中でよく隣り合って座っていたのを覚えています。あれは本当に良い時間でした。」
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サンノゼの好調なスタート
ヴェルナーが所属するサンノゼ・アースクエイクスは、ブルース・アリーナ監督の下、今シーズンを好調なスタートで切り出した。オフシーズンにスター選手であり指定選手（DP）のクリスティアン・エスピノサを失ったにもかかわらず、チームは見事に再編成を果たし、現在3勝1敗の成績でウェスタン・カンファレンス4位につけている。ヴェルナーはカリフォルニアのチームでの初出場2試合でいずれもアシストを記録し、先週のシアトル・サウンダーズ戦でも堅実なプレーを見せた。
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ミュラー率いるホワイトキャップスが優勝候補の一角
バンクーバーは、MLSカップ優勝の最有力候補の一つと見られている。昨年は決勝に進出し、フロリダ州フォートローダーデールでの試合では3-1で敗れたものの、インター・マイアミに善戦を見せた。現在、4勝を挙げ、西地区首位に立っている。得点は14、失点は1だ。ミュラーはこれまでに2得点を挙げている。
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