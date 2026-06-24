さらに彼は、カリーの「人柄」も気に入っている。「成功しても変わることなく、いつも親しみやすい。直接会ったことはないが、聞くところによると、とても良い人だ」

ムシアラは、ワールドカップでドイツ代表がバスケットボール選手から多くを学べると語る。NBA王者ニューヨーク・ニックスは「チームの結束力」で勝ったと分析し、決勝の相手サンアントニオ・スパーズには「優れた個人選手」がいたものの、「ニックスの方が連携が良かった。これも私たちにとって決定的な要因になる」と述べた。

絶好調のムシアラも同意見だ。「出場時間や試合数が増えるほどボール感覚が向上し、プレーが楽しくなる」と語った。「自分以上にプレッシャーをかける人はいない。だが長年学んだのは、厳しすぎればパフォーマンスに悪影響が出るということだ。」