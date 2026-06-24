「彼がコート上で放つのと同じ喜びを、私も伝えたい」とムシアラ（23）は『Sport Bild』に語った。
ウォリアーズに所属する38歳のポイントガードについて、ムジアラは「今の地位を得るまで努力してきた」と称え、「私も同じように怪我に悩んだ。彼は粘り強く乗り越え、良い時も悪い時も学び、自分を信じてきた」と続けた。
「彼がコート上で放つのと同じ喜びを、私も伝えたい」とムシアラ（23）は『Sport Bild』に語った。
ウォリアーズに所属する38歳のポイントガードについて、ムジアラは「今の地位を得るまで努力してきた」と称え、「私も同じように怪我に悩んだ。彼は粘り強く乗り越え、良い時も悪い時も学び、自分を信じてきた」と続けた。
さらに彼は、カリーの「人柄」も気に入っている。「成功しても変わることなく、いつも親しみやすい。直接会ったことはないが、聞くところによると、とても良い人だ」
ムシアラは、ワールドカップでドイツ代表がバスケットボール選手から多くを学べると語る。NBA王者ニューヨーク・ニックスは「チームの結束力」で勝ったと分析し、決勝の相手サンアントニオ・スパーズには「優れた個人選手」がいたものの、「ニックスの方が連携が良かった。これも私たちにとって決定的な要因になる」と述べた。
絶好調のムシアラも同意見だ。「出場時間や試合数が増えるほどボール感覚が向上し、プレーが楽しくなる」と語った。「自分以上にプレッシャーをかける人はいない。だが長年学んだのは、厳しすぎればパフォーマンスに悪影響が出るということだ。」