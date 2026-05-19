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「彼と共に、彼のためにワールドカップを勝ち取りたい」――ポルトガル代表チームメイト、ヴィティーニャが明かす、クリスティアーノ・ロナウドのロッカールームでの影響力。
世界的な栄光への夢
2026年W杯を見据えるポルトガル代表で、ヴィティーニャはチーム内でのロナウドの影響力を語った。サウジアラビア・アル・ナセルでプレーするロナウドは、キャリア晩年でも代表の要だ。
北米開催の拡大版大会に向け、チームは彼の存在を原動力に野心を高めている。ヴィティーニャはFIFAの取材に、選手たちのモチベーションは「キャプテンがまだ手にしていない唯一の主要国際タイトルを獲得すること」だと語った。
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ヴィティーニャ、チーム内でのロナウドの影響力を明かす
ヴィティーニャは、ロナウドのリーダーシップとプロ意識がチームを前進させ続けていると語った。一部では先発起用を疑問視する声もあるが、このMFは彼の仕事への姿勢は依然として比類ないと言い切る。
ヴィティーニャは「彼は史上最高の選手の一人です。同じロッカールームで学び、毎日そのプロ意識を目にできることを誇りに思います。共に、そして彼の為にワールドカップを勝ち取りたい」と語った。
「何よりも、彼がサッカーに向き合う姿勢です。極めてプロフェッショナルで真剣です。彼は何一つ運任せにしません。100％の準備が整い、チームのためにできることはすべてやり尽くしたという確信を持ってピッチに立つのです」
「ただ勝ちたいだけだ」
ヴィティーニャは、ポルトガルの目標はワールドカップ優勝だが道のりは簡単ではないと認めた。チームは今のところ、一戦一戦を勝ち抜くことに集中しているとも語った。
「僕たちはただ勝ちたいだけだ。難しいのは分かっている。でも、今は決勝やトロフィーより、目の前の試合に集中することが大切だ。一歩ずつ進み、まずグループステージを突破することが先決だ」
- AFP
ポルトガル、若さと経験のバランスを図る
2026年の大会でポルトガルが好結果を残せるかは、若手とロナウドのリーダーシップがどれだけ融合するかにかかっている。ロベルト・マルティネス監督は北米大会の最終メンバーを発表し、ヴィティーニャとロナウドも選出された。ポルトガルはコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同じグループKだ。