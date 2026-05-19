ヴィティーニャは、ロナウドのリーダーシップとプロ意識がチームを前進させ続けていると語った。一部では先発起用を疑問視する声もあるが、このMFは彼の仕事への姿勢は依然として比類ないと言い切る。

ヴィティーニャは「彼は史上最高の選手の一人です。同じロッカールームで学び、毎日そのプロ意識を目にできることを誇りに思います。共に、そして彼の為にワールドカップを勝ち取りたい」と語った。

「何よりも、彼がサッカーに向き合う姿勢です。極めてプロフェッショナルで真剣です。彼は何一つ運任せにしません。100％の準備が整い、チームのためにできることはすべてやり尽くしたという確信を持ってピッチに立つのです」