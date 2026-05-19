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「彼と共に、彼のためにワールドカップを勝ちたい」――ポルトガル代表チームメイト、ヴィティーニャが明かす、クリスティアーノ・ロナウドのロッカールームでの影響力。
世界的な栄光への夢
2026年W杯を見据えるポルトガル代表で、ヴィティーニャはチーム内でのロナウドの影響力を語った。サウジアラビア・アル・ナセルでプレーするロナウドはキャリア晩年ながら、いまだポルトガルにとって重要な存在だ。
北米開催の拡大版大会に向け、チームは彼の存在を原動力に野心を高めている。ヴィティーニャはFIFAの取材に、選手たちのモチベーションは「キャプテンがまだ手にしていない唯一の主要タイトルを獲ること」だと語った。
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ヴィティーニャ、チーム内でのロナウドの影響力を明かす
ヴィティーニャは、ロナウドのリーダーシップとプロ意識がチームを前進させ続けていると語った。一部では先発起用を疑問視する声もあるが、このMFは彼の仕事への姿勢は依然として比類ないと言い切る。
ヴィティーニャは「彼は史上最高の選手の一人です。同じロッカールームを共有し、毎日そのプロ意識を間近で見られることを誇りに思います。彼と共に、彼のためにワールドカップを勝ち取りたい」と語った。
「何よりも、彼がサッカーに向き合う姿勢です。極めてプロフェッショナルで真剣です。彼は何一つ運任せにしません。ピッチに立つ時には、自分が100％準備万端であり、チームのためにできることはすべてやり尽くしたということを確信しています」
「ただ勝ちたいだけだ」
ヴィティーニャは、ポルトガルの目標はワールドカップ優勝だが道のりは簡単ではないと認めた。今は各試合に集中していると強調した。
「僕たちはただ勝ちたいだけだ。難しいのは分かっている。でも、今は決勝やトロフィーより、目の前のグループステージに集中することが大切。一歩ずつ進もう」
- AFP
ポルトガル、若さと経験のバランスを図る
2026年の大会でポルトガルが好結果を残せるかは、若手とロナウドのリーダーシップがどれだけ融合するかにかかっている。ロベルト・マルティネス監督は本日中に北米大会の最終メンバーを発表する見込みだ。ポルトガルはコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同じグループKだ。