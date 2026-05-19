「彼と共に、彼のためにワールドカップを勝ちたい」――ポルトガル代表チームメイト、ヴィティーニャが明かす、クリスティアーノ・ロナウドのロッカールームでの影響力。

ヴィティーニャは、ロナウドのリーダーシップとプロ意識がチームを前進させ続けていると語った。一部では先発起用を疑問視する声もあるが、このMFは彼の仕事への姿勢は依然として比類ないと言い切る。

ヴィティーニャは「彼は史上最高の選手の一人です。同じロッカールームを共有し、毎日そのプロ意識を間近で見られることを誇りに思います。彼と共に、彼のためにワールドカップを勝ち取りたい」と語った。

「何よりも、彼がサッカーに向き合う姿勢です。極めてプロフェッショナルで真剣です。彼は何一つ運任せにしません。ピッチに立つ時には、自分が100％準備万端であり、チームのためにできることはすべてやり尽くしたということを確信しています」