「彼とチームがふさわしい報いを受ける」：元代表選手がユリアン・ナーゲルスマンに容赦なく批判を浴びせる

「情熱はチームスピリットから生まれる。共にプレーし、チームメイトを信頼することで生まれる。しかしこの監督の下では、それが一度も実現したことがない」とハマンはRTEの解説で語った。

ドイツ代表のパフォーマンスは大会を通じて「期待外れ」だった。「欧州選手権も、ワールドカップ予選も、今回の大会も同じだ」 公式の場で強調された「良い雰囲気」は外部に伝わらなかった。「口先だけでは簡単だ。団結したチームだと感じたことは一度もない」とハマンは語った。結局、ナゲルスマンもこの点で失敗したと指摘し、「それは本来、監督の役割だ」と結んだ。