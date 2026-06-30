代表戦59試合に出場したこの選手は、米国、カナダ、メキシコで開催された大会で、チームの一体感が欠けていたと批判した。
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「彼とチームがふさわしい報いを受ける」：元代表選手がユリアン・ナーゲルスマンに容赦なく批判を浴びせる
「情熱はチームスピリットから生まれる。共にプレーし、チームメイトを信頼することで生まれる。しかしこの監督の下では、それが一度も実現したことがない」とハマンはRTEの解説で語った。
ドイツ代表のパフォーマンスは大会を通じて「期待外れ」だった。「欧州選手権も、ワールドカップ予選も、今回の大会も同じだ」 公式の場で強調された「良い雰囲気」は外部に伝わらなかった。「口先だけでは簡単だ。団結したチームだと感じたことは一度もない」とハマンは語った。結局、ナゲルスマンもこの点で失敗したと指摘し、「それは本来、監督の役割だ」と結んだ。
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ハマンはナゲルスマンやドイツ代表に同情しない。
この52歳の男性は、ドイツ代表監督が選手選びに十分努力していないと批判した。ナゲルスマン監督は、ヤン・ビセックをミラノで、ケビン・シャデをブレントフォードで直接視察することがほとんどなかったという。
「レアル・マドリードが出場したチャンピオンズリーグや1月のアフリカネイションズカップ、昨年のクラブワールドカップでも、コートジボワールなど潜在的な対戦相手を視察できたはずだ。トゥヘルやデシャンなどの監督は現地にいたが、我が監督はいなかった」とハマンは批判した。
ナゲルスマンと選手たちへの同情は少ない。「自業自得だ。彼らは明日帰国する」と元代表は語った。
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ドイツ、16強戦でパラグアイに予想外の敗北
ドイツ代表は月曜日の夜、パラグアイとのPK戦を3－4で落とし、ワールドカップから早期敗退となった。2018年と2022年に続き、3大会連続でグループリーグ敗退という残念な結果となった。
試合終了直後、ナゲルスマン監督は辞任を否定し、「望まれるなら続ける。そうでないなら言ってほしい」とMagentaTVに語った。
スポーツディレクターのルディ・フェラーも続投を支持した。 私は彼が今も適任だと考える。DFBには他にも多くの関係者がいるが、私は彼が適切な人物だと確信している。まずは気持ちを整理し、その後で話し合うのが妥当だ」