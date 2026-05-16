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「彼とすべてのタイトルを勝ち取った」―ハンス・フリック監督は、ロベルト・レヴァンドフスキの退団がバルセロナにとって「良いこと」と認めた。本人も夏の移籍を明言した。
フリックが「真のプロフェッショナル」に敬意を表する
バルセロナ対レアル・ベティスのラ・リーガ試合前、フリック監督はスペインで話題のニュースに言及。バイエルン時代レヴァンドフスキを指導したドイツ人監督は、選手とクラブへの貢献を称えた。
「話し合いはスムーズだった。彼はチームメイトと話し、別れを告げた。素晴らしい時間だった。彼と一緒にもらったタイトルは合計9つだ。 彼と働けたのは光栄だ。彼は真のプロフェッショナルで、模範的な選手だ。自己管理が徹底しているからこそ、高いレベルでプレーできる。今は変化を求めて移籍を希望しており、本人にもクラブにも良いことだ。彼は素晴らしい人間であり、素晴らしい選手だ」とフリック監督は語った。
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ポーランドの狙撃手の任務完了
レヴァンドフスキの退団表明は、2022年に5000万ユーロでドイツから加入して以来続いた得点王時代の終焉を告げる。37歳の彼はSNSで退団を正式発表。スペイン4年間でラ・リーガ3回、スペイン・スーパーカップ3回など7冠を達成し、「使命は果たした」と語った。 デビューシーズンにはピチーチ賞を獲得し、チームをリーグ優勝に導いた。2024-25シーズンの3冠達成でも中心となり、その年だけで42得点をマーク。攻撃の要としての遺産を確固たるものにした。
フリック監督は、双方の合意による決断であり、首脳陣も尊重していると強調。「この形で決定し、他の可能性は検討しなかった」と語った。
報道によると、彼はすでに練習場でチームメイトに感極まった別れの挨拶を済ませ、スタジアムでの最後の試合に備えているという。
伝説的な人物の後任
191試合で119得点を挙げ、クラブ歴代14位のポーランド人FWの後継者探しは容易ではない。フリック監督は、スカウト部門がすでに未来を見据えていると明かしたが、夏の移籍市場を前にしたこの作業の難しさも認めた。
フリック監督は「ロベルトのような選手を見つけるのは難しい。彼は優れたプロで、人間性も高い。彼の穴は大きいが、チーム刷新が必要だ」と語った。また「後任を探す時間は十分にある。彼にふさわしい送別会を開き、最後にスタメンでプレーさせる価値がある」とも述べた。 移籍市場を注視する。時間は十分にある」
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勤勉さとリーダーシップの遺産
フリック監督は、レヴァンドフスキがロッカールームにもたらした精神的な強さとリーダーシップを強調した。過渡期と財政難にあるバルセロナで、彼はベテランとして若手を導いた。
「彼は素晴らしいお手本だ。常に全力を尽くしている。 彼と共に働き、その献身的な姿勢を目の当たりにできたことは光栄だった。困難な時期にも、彼は常にチームを支えてくれた」とフリック監督は締めくくった。MLSのクラブも関心を示しているが、報道によると、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルがすでに正式オファーを提示。年俸約9000万ユーロを用意しているという。