レヴァンドフスキの退団表明は、2022年に5000万ユーロでドイツから加入して以来続いた得点王時代の終焉を告げる。37歳の彼はSNSで退団を正式発表。スペイン4年間でラ・リーガ3回、スペイン・スーパーカップ3回など7冠を達成し、「使命は果たした」と語った。 デビューシーズンにはピチーチ賞を獲得し、チームをリーグ優勝に導いた。2024-25シーズンの3冠達成でも中心となり、その年だけで42得点をマーク。攻撃の要としての遺産を確固たるものにした。

フリック監督は、双方の合意による決断であり、首脳陣も尊重していると強調。「この形で決定し、他の可能性は検討しなかった」と語った。

報道によると、彼はすでに練習場でチームメイトに感極まった別れの挨拶を済ませ、スタジアムでの最後の試合に備えているという。