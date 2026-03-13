「このチームの中で、彼こそが最も一緒にプレーするのが楽しい選手だ」と、エキティケはドイツ代表の選手について語った。「他の選手たちも好きだが、ストライカーとして、サッカーを深く理解し、自分と同じスタイルでプレーしたいと思っている『10番』がいると、物事がずっとやりやすくなるんだ」

エキティケは今シーズン開幕前にアイントラハト・フランクフルトからリヴァプールへ8500万ポンドで移籍したが、ヴィルツはバイエル・レバークーゼンから1億500万ポンドで加入した。そして、このフランス人選手の思い通りになれば、2人は共に多くのことを成し遂げられるはずだ。

「一緒にプレーすれば、素晴らしい成果を上げられると彼に伝えた。彼がボールを渡してくれれば、僕はそれを返す。そうすれば、何かが起こるんだ」とエキティケは語った。「彼とプレーするのは本当に楽しいし、シーズンを通してたくさんのアシストをくれる選手だと分かっている。自分の輝きを引き出してくれるような選手がそばにいてくれるのは、本当にありがたいことだ」