TNTスポーツのインタビューで、リヴァプールFCのFWウーゴ・エキティケは、チームメイトのフロリアン・ヴィルツを絶賛し、彼がいたおかげでマージーサイドでの生活が「楽になる」と語った。
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「彼こそ、一緒にプレーするのが一番好きな選手だ！」――リヴァプールのスター、ウーゴ・エキティケが、共にプレーするのが大好きなチームメイトを明かす
「このチームの中で、彼こそが最も一緒にプレーするのが楽しい選手だ」と、エキティケはドイツ代表の選手について語った。「他の選手たちも好きだが、ストライカーとして、サッカーを深く理解し、自分と同じスタイルでプレーしたいと思っている『10番』がいると、物事がずっとやりやすくなるんだ」
エキティケは今シーズン開幕前にアイントラハト・フランクフルトからリヴァプールへ8500万ポンドで移籍したが、ヴィルツはバイエル・レバークーゼンから1億500万ポンドで加入した。そして、このフランス人選手の思い通りになれば、2人は共に多くのことを成し遂げられるはずだ。
「一緒にプレーすれば、素晴らしい成果を上げられると彼に伝えた。彼がボールを渡してくれれば、僕はそれを返す。そうすれば、何かが起こるんだ」とエキティケは語った。「彼とプレーするのは本当に楽しいし、シーズンを通してたくさんのアシストをくれる選手だと分かっている。自分の輝きを引き出してくれるような選手がそばにいてくれるのは、本当にありがたいことだ」
ヴィルツはリヴァプールで繰り返し批判された
リヴァプールでは度重なる批判にさらされ、イングランド移籍以来寄せられている高い期待にまだ完全には応えられていないヴィルツにとって、この言葉はまさに耳に心地よいものだろう。
これまでのところ、このドイツ代表選手はリヴァプールで公式戦37試合に出場し、6ゴール8アシストを記録しており、契約は2030年までとなっている。一方、エキティケは公式戦39試合で16ゴールを挙げており、契約は2031年までとなっている。
フロリアン・ヴィルツ：2025/26シーズンの成績データ
大会 試合 ゴール アシスト プレミアリーグ 25 4 3 チャンピオンズリーグ 8 1 3 FAカップ 3 1 1 コミュニティ・シールド 1 - 1
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