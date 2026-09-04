『La Gazzetta dello Sport』によると、ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、首都での生活を爆発的なスタートで切った今夏加入のドニエル・マレンについて、センセーショナルな予測を示した。オランダ代表FWは、ゴール前での鋭い技術と動きで新指揮官を感心させている。

ガスペリーニ監督は、ペナルティーエリア内でのマレンの3タッチのプレーを称賛しつつ、ローマが勢いを増す中で、そのハングリーさを維持するよう求めた。

「彼がイグアインの36ゴールという記録に挑んでも、私は驚かないだろう」とガスペリーニ監督は語り、このオランダ人アタッカーが並外れた高みに到達できるとの見方を示した。