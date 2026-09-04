AFP
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「彼が36ゴールに迫っても驚かない！」 ガスペリーニ監督がドニエル・マレンについて大胆な主張
ガスペリーニがマレンに高い基準を設定
『La Gazzetta dello Sport』によると、ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、首都での生活を爆発的なスタートで切った今夏加入のドニエル・マレンについて、センセーショナルな予測を示した。オランダ代表FWは、ゴール前での鋭い技術と動きで新指揮官を感心させている。
ガスペリーニ監督は、ペナルティーエリア内でのマレンの3タッチのプレーを称賛しつつ、ローマが勢いを増す中で、そのハングリーさを維持するよう求めた。
「彼がイグアインの36ゴールという記録に挑んでも、私は驚かないだろう」とガスペリーニ監督は語り、このオランダ人アタッカーが並外れた高みに到達できるとの見方を示した。
- Getty Images
ディバラは引き続き攻撃の中心だ
マレンの加入と並行して、ガスペリーニ監督はスター司令塔パウロ・ディバラのコンディションの良さと献身性を称賛した。指揮官は、アルゼンチン代表を万全の状態で休養させたりローテーションしたりする考えをきっぱりと否定し、ヨシップ・イリチッチやパプ・ゴメスと並ぶ唯一無二の才能だと位置づけた。
ディバラはプレシーズンの準備をすべてこなし、ガスペリーニ監督のアグレッシブな攻撃哲学にも合致する形で、すべての試合に出場することを強く望んでいる。
「私はパウロにプレーしたいかと聞く。彼がイエスと言えば、4-0でもそのままピッチに立たせる」とガスペリーニ監督は説明した。「楽しんでいる選手を止めることはない」
ローマのスクデットの夢を抱いて
印象的なスタートを受け、ローマでは優勝争いへの期待が広がっており、ベテランのブライアン・クリスタンテとロレンツォ・ペッレグリーニもスクデット獲得への野心を公に語っている。ガスペリーニはそうした熱気を抑え込むのではなく、サポーターが示す成熟した情熱を歓迎しつつ、チームの意識は現実に向け続けた。
指揮官はまた、この夏を通じてチームの結束が強まり、複数の選手がクラブに残るために減俸を受け入れたことを強調した。
「夢が押し殺されることは決してない」とガスペリーニは述べた。「大事なのは、目覚ましが鳴った時に現実は違うものだと分かっていることだ。現実と正しく向き合えば、それを夢に一致させることができる」
- Getty Images Sport
かつての再会、そして前には大きな試練が待つ
ローマは今後、シーズン序盤の勢いを結果へと結びつけなければならない。その第一歩が、ガスペリーニの古巣アタランタとの重要な一戦である。指揮官は古巣との対戦について「元パートナーに会うようなものだ」と表現し、アタランタが欧州大会出場権獲得に向けた基準になると認めた。
チャンピオンズリーグの試合も控える中、ガスペリーニはインテルや上位のライバルとの今後の試合が、チームの進歩を測るうえで重要な指標になると強調した。
マレンとディバラの得点力を土台に、ローマはイタリアとヨーロッパの強豪相手に自らの実力を試そうとしている。
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