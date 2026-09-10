「彼が鍵だった」　マテウス・フェルナンデスが8500万ポンドのトッテナム移籍におけるロベルト・デ・ゼルビの影響を明かす

トッテナムはここまで勝ち点1しか獲得していないものの、フェルナンデスは、より優れた選手たちとプレーすることで自身のパフォーマンスも向上すると考えている。また、このチームにはタイトル争いに挑むために必要なクオリティーが備わっていると確信している。

「このスカッドを見れば、ビッグプレーヤー、重要な選手、経験のある選手、そして高いクオリティーを持った選手がそろうビッグチームだ。だから、より良い選手と一緒にプレーすれば、自分もより良いプレーができると思う」とフェルナンデスは強調した。

現在の不振については、有名なサッカーのたとえを引き合いに出して比較した。

「タイミングや戦術のすべてを学ぶには少し時間が必要だと分かっている。そして、そこにたどり着けば、まるでケチャップのようなものだ。いったん出始めれば、どんどん出てくる」