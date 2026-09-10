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「彼が鍵だった」 マテウス・フェルナンデスが8500万ポンドのトッテナム移籍におけるロベルト・デ・ゼルビの影響を明かす
デ・ゼルビ要因が大型移籍の背景にある
トッテナムはプレミアリーグ新シーズンの序盤に苦しみ、開幕から3試合で勝利を挙げられていない。しかし、フェルナンデスはチームの雰囲気が依然として前向きだと強調している。
ポルトガル人のフェルナンデスは、『スカイスポーツ』のインタビューで、ウェストハムからの8500万ポンドの移籍において、デ・ゼルビが重要な役割を果たしたと説明した。指揮官のビジョンが、このMFにとって北ロンドンのプロジェクトが完璧に合っていると確信させた。
「ミステルと話をして、この決断の鍵になったのは彼だった」とフェルナンデスは語った。「彼は僕と話し、父とも話し、母とも話した。だから、僕だけの問題ではなく、僕の周りにいる人たちのことでもあった」
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情熱と戦術的魅力
フェルナンデスは、デ・ゼルビがクラブにもたらすエネルギーに強い感銘を受けていた。MFのフェルナンデスは、その情熱がピッチ内外の両方ではっきりと表れていると指摘した。「彼と話せば、エネルギーやフットボールへの情熱を感じることができる」とフェルナンデスは付け加えた。
「プレシーズン初日に彼と会ったが、とても喜んでいた。自分も、彼の下でプレーできることが本当にうれしかった。『いいかい、トッテナムを選んだのは、その大きな理由の一つがあなただったからだ』と伝えたんだ」。フェルナンデスはまた、デ・ゼルビが採用する戦術システムが自身にとって非常に魅力的であり、それも決断に至った大きな要因の一つだったと強調した。
スカッドの質とケチャップ効果
トッテナムはここまで勝ち点1しか獲得していないものの、フェルナンデスは、より優れた選手たちとプレーすることで自身のパフォーマンスも向上すると考えている。また、このチームにはタイトル争いに挑むために必要なクオリティーが備わっていると確信している。
「このスカッドを見れば、ビッグプレーヤー、重要な選手、経験のある選手、そして高いクオリティーを持った選手がそろうビッグチームだ。だから、より良い選手と一緒にプレーすれば、自分もより良いプレーができると思う」とフェルナンデスは強調した。
現在の不振については、有名なサッカーのたとえを引き合いに出して比較した。
「タイミングや戦術のすべてを学ぶには少し時間が必要だと分かっている。そして、そこにたどり着けば、まるでケチャップのようなものだ。いったん出始めれば、どんどん出てくる」
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トッテナムの次は何か。
トッテナムは土曜日、エヴァートンをホームに迎え、今季プレミアリーグ初勝利を目指すことになる。フェルナンデスとチームメートは、この移行期において冷静さを保つ重要性を理解している。今週末に勝ち点3を手にできれば、それは今季の戦いを本格的に軌道に乗せ、順位表の上位争いに加わるために必要な起爆剤となり得る。
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