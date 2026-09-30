Getty Images Sport
翻訳者：
「彼が突破することはあり得ない」 元アーセナルDF、FWヴィクトル・ギェケレシュに痛烈な見解
トラオレがアーセナルのストライカーに疑問を呈する
トラオレはギョケレスに疑問を呈し、アーセナルのFWには最高レベルで求められる相手を圧倒する存在感がないと示唆した。『Sun』の取材に対し、トラオレは今の彼と対戦しても完全に不安はないと認めた。
ギョケレスは昨季、全公式戦で21ゴールを記録し、アーセナルのプレミアリーグ制覇に貢献した。ただ、クラブでのパフォーマンスには依然として批判も向けられている。トラオレは、28歳の同選手とカイ・ハヴァーツの両者に、かつてイングランドのトップクラスのFWを特徴づけていた際立ったリーダーシップが欠けていると考えている。
- Getty Images Sport
勝負を決め切る力の欠如
トラオレはそのアタッカーを往年の象徴的な選手たちと直接比較し、メンタリティーに大きな差があると強調した。トラオレは、自分にとってもハフェルツにとっても、相手DFに恐怖を植え付ける存在ではないと説明。「ギョケレシュについては、ああいう選手たちが持っていたような、相手を仕留める本能をどうしても感じない。私はドログバと何度も対戦した。まったく別格だった。彼には強烈なオーラがあった。『自分がリーダーだ』という雰囲気がにじみ出ていた。ギョケレシュやハフェルツにはそれを感じない。もし私がギョケレシュと対戦するとしても、心配はしない」と語った。
ギョケレシュをアンリと比較する
その批判をさらに展開し、トラオレは、トップレベルのDFに大きな問題を引き起こすために必要な爆発的なスピードを彼は備えていないと主張し、その究極の比較対象としてティエリ・アンリを挙げた。そして、自身の過去の守備能力であれば彼を抑えられたはずだとの見方を示した。トラオレはこう付け加えた。「私はとても、とても足の速い選手だった。彼は私の横にボールを出すことはできても、私を抜き去ることはあり得ない。ティエリ・アンリとギョケレシュを考えてみてほしい。差は歴然だ。ティエリを相手にプレーしてみれば分かるが、どちらに行かれても問題になる。こういう選手たちは脅威なんだ。スピードは致命的で、ギョケレシュがそこまで速いとは私には見えない」
- Getty Images Sport
ギョケレスの次の行き先は？
ギョケレスは、アーセナルが国内戦線に戻る中で批判を黙らせることを目指しており、現在はミケル・アルテタ監督の下で先発の座を懸けてハフェルツと争っている。また、今後の移籍市場を前に、セリエAとサウジ・プロリーグのクラブからも引き続き獲得候補となっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。