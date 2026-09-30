その批判をさらに展開し、トラオレは、トップレベルのDFに大きな問題を引き起こすために必要な爆発的なスピードを彼は備えていないと主張し、その究極の比較対象としてティエリ・アンリを挙げた。そして、自身の過去の守備能力であれば彼を抑えられたはずだとの見方を示した。トラオレはこう付け加えた。「私はとても、とても足の速い選手だった。彼は私の横にボールを出すことはできても、私を抜き去ることはあり得ない。ティエリ・アンリとギョケレシュを考えてみてほしい。差は歴然だ。ティエリを相手にプレーしてみれば分かるが、どちらに行かれても問題になる。こういう選手たちは脅威なんだ。スピードは致命的で、ギョケレシュがそこまで速いとは私には見えない」