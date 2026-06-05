彼が移籍の最有力候補だ。ガラタサライはブンデスリーガの若手有望株獲得に全力を挙げている。

ガラタサライ首脳は、元ニュルンベルクでフランクフルトに移籍する前からこの選手に注目し、常に連絡を取ってきた。現在、彼を最優先の補強候補としている。

ブンデスリーガや代表での成長に加え、ガラタサライには戦略的な理由もある。昨季からスーペル・リグの外国人枠が最大14人に厳格化され、国内トップ選手の価値が急上昇しているのだ。