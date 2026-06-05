しかし、イタリアやイングランドの有名クラブも争いに加わっている。中でも、イスタンブールを本拠地とするトルコの最多優勝クラブが最も熱心で、獲得に向けた動きを大幅に強化している。
AFP
翻訳者：
彼が移籍の最有力候補だ。ガラタサライはブンデスリーガの若手有望株獲得に全力を挙げている。
ガラタサライ首脳は、元ニュルンベルクでフランクフルトに移籍する前からこの選手に注目し、常に連絡を取ってきた。現在、彼を最優先の補強候補としている。
ブンデスリーガや代表での成長に加え、ガラタサライには戦略的な理由もある。昨季からスーペル・リグの外国人枠が最大14人に厳格化され、国内トップ選手の価値が急上昇しているのだ。
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Uzunへのオファーはまだありません
イスタンブールからのオファーがあるものの、近い将来の移籍は不透明だ。ガラタサライを含め、どのクラブもアイントラハトに正式オファーを出していない。
本人も去就を明かしておらず、進路は未決定だ。現時点で重要なのはワールドカップだけだという。したがって、彼がフランクフルトを去るか、どこへ向かうかは大会後に判明する見込みだ。
ウズンは先日、トルコ代表として初得点を挙げた。
一方、フランクフルトは、この若手選手を巡る巨大な市場に備え、入札合戦に準備が必要だ。 ガラタサライだけでなく、ACミラン、SSCナポリ、プレミアリーグの複数クラブも獲得に動いている。
20歳のウズンは先日の北マケドニア戦（4-0）でトルコ代表デビュー弾を記録したが、 ブンデスリーガ開幕5試合で5得点3アシストと好スタートを切ったが、筋肉と太もものけがで約2か月離脱した。
3月末の1. FSVマインツ05戦で復帰し、公式戦28試合で10ゴール6アシストを記録している。
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カン・ウズン：2025/26シーズンの成績
コンテスト 試合 ゴール アシスト ブンデスリーガ 21 8 5 チャンピオンズリーグ 5 2 0 DFBカップ 2 0 1