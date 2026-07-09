この攻撃手獲得に向けた取り組みは、「我々がこれまで投資した中で最も高額な『移籍未成立』だった」とのことだ。その後、クロップ監督は交渉の過程が実に奇妙なものだったと説明した。「リヴァプールのチーム一同で、ブラックプールからニースへ飛行機で向かった。 ムバッペ一家を5部屋あるプライベートジェットに乗せ、上空でぐるぐる回りながら話し、食事も楽しんだ」

司会のヨハネス・B・カーナー（61）が理由を尋ねると、クロップは「我々の姿が見られるわけにはいかなかった。ずっと上空を旋回していたんだ。最高だったよ――そして彼はパリへ向かった」と語った。2017年夏のことだ。ムバッペはまずPSGへレンタル移籍し、1年後に完全移籍。総移籍金は1億8000万ユーロに達した。

その1年前、デムベレがレンヌから古巣BVBへ移籍した際もクロップは断られている。「パリで話をした。彼が僕たちのことを知っていたかは分からない」

交渉はデンベレの代理人が取りまとめたが、クロップの思い通りには進まなかった。「僕は席を立った。これはクソだと思った。すると携帯が床に落ちて壊れた。あの晩の唯一の成果はそれだった」。

ラビオとの交渉がなぜ、いつ破談になったかは明かさず、「母と話をした。ムバッペのときもそうだった」とだけ語った。

この3人は木曜日のモロッコ戦で、2022年W杯準決勝の再戦に先発する。