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Falko Blöding

翻訳者：

「彼が私たちのことを知っていたかどうかさえ分からない」：フランス代表のスーパースター3人が、リヴァプールFCのユルゲン・クロップ監督の手からすり抜けてしまった

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ユルゲン・クロップ
ウスマン・デンベレ
キリアン・エンバペ
アドリアン・ラビオ

ユルゲン・クロップ（59）は、フランス対モロッコのワールドカップ準々決勝を前に、リヴァプール監督時代にフランス代表3選手を獲得できなかった裏話を明かした。

クロップ氏はMagentaTVの解説で、キャプテンのキリアン・ムバッペ（27歳、レアル・マドリード）、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ（29歳、パリ・サンジェルマン）、守備的MFアドリアン・ラビオ（31歳、ACミラン）の獲得に失敗した経緯を語った。

  • ボストンのフォックスボロ・スタジアムで、ドイツ代表次期監督はウォームアップ中のフランス人選手たちを指し、「この3人とは以前も交渉したが獲得できなかった。今の状況は極めて厳しい」と語った。

    クロップは2015年から2024年までリヴァプールの監督を務め、就任当初、ASモナコで台頭し始めたムバッペをアンフィールドに招へいしようとした。「キリアン・ムバッペについては、正確な年は覚えていないが、彼がパリに移籍する前だった」と語った。

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    ユルゲン・クロップによるウスマン・デンベレへの無駄な勧誘は、壊れた電話で幕を閉じた

    この攻撃手獲得に向けた取り組みは、「我々がこれまで投資した中で最も高額な『移籍未成立』だった」とのことだ。その後、クロップ監督は交渉の過程が実に奇妙なものだったと説明した。「リヴァプールのチーム一同で、ブラックプールからニースへ飛行機で向かった。 ムバッペ一家を5部屋あるプライベートジェットに乗せ、上空でぐるぐる回りながら話し、食事も楽しんだ」

    司会のヨハネス・B・カーナー（61）が理由を尋ねると、クロップは「我々の姿が見られるわけにはいかなかった。ずっと上空を旋回していたんだ。最高だったよ――そして彼はパリへ向かった」と語った。2017年夏のことだ。ムバッペはまずPSGへレンタル移籍し、1年後に完全移籍。総移籍金は1億8000万ユーロに達した。

    その1年前、デムベレがレンヌから古巣BVBへ移籍した際もクロップは断られている。「パリで話をした。彼が僕たちのことを知っていたかは分からない」

    交渉はデンベレの代理人が取りまとめたが、クロップの思い通りには進まなかった。「僕は席を立った。これはクソだと思った。すると携帯が床に落ちて壊れた。あの晩の唯一の成果はそれだった」。

    ラビオとの交渉がなぜ、いつ破談になったかは明かさず、「母と話をした。ムバッペのときもそうだった」とだけ語った。

    この3人は木曜日のモロッコ戦で、2022年W杯準決勝の再戦に先発する。

  • ユルゲン・クロップの監督経歴

    期間クラブ
    2001年 - 2008年FSVマインツ05
    2008年 - 2015年ボルシア・ドルトムント
    2015年 - 2024年FCリヴァプール

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