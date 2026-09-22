守備の脆弱性をたびたび指摘されてきたにもかかわらず、アレクサンダー＝アーノルドはリヴァプールの絶頂期に大舞台で一貫して結果を残してきた。2018年のチャンピオンズリーグ決勝進出の道のりでは優れた守備スタッツを記録し、欧州の強豪相手に圧倒的なパフォーマンスを披露した。

ロバートソンはかつてのチームメートの守備力を強く擁護し、根強く残る見方を一蹴した。「彼がPSGで［キリアン］エムバペを抑え込んだのを見てきた。チャンピオンズリーグ決勝でも、彼は信じられないほど素晴らしかった」と語った。「トレントは非常に、非常に優れたディフェンダーだ……［彼の］ベストゲームでは、1対1の守備で信じられない存在だった」

このスコットランド人は、右サイドバックがブレークしたシーズン以来、不当にレッテルを貼られてきたとの見方を示した。「もちろん、時にはミスをすることもあるかもしれない。でも、それは誰にでもあることだ」とロバートソンは締めくくった。「ただ、［トレントには］守れないというスティグマが付きまとっている感じなんだ。そして彼はかなり若い頃からずっとそれを背負ってきた。まるでそれを振り払えないかのようだ」



