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「彼が気の毒だ」 アンディ・ロバートソン、レアル・マドリーのスターであるトレント・アレクサンダー＝アーノルドを巡る「イングランドのスティグマ」を批判 リヴァプールでの守備批判の真実も明かす
戦術的な違いが露呈した
ロバートソンとアレクサンダー＝アーノルドは、リヴァプールでユルゲン・クロップ監督の下、強力な両サイドバックのコンビを形成した。2019年にチャンピオンズリーグ、1年後にプレミアリーグを制覇し、リヴァプールの重要な攻撃の起点として、アシストランキング上位を継続的に争っていた。
攻撃面で同じような成果を残していたにもかかわらず、現在トッテナムに所属するDFは、自分たちの守備面での貢献がどのように見られていたかには大きな違いがあったと指摘した。『The Overlap』で語ったロバートソンは、リヴァプールの戦術的な配置によって、チームメートがしばしば厳しい状況に置かれていたと詳しく説明。左サイドではサディオ・マネが積極的に守備のカバーをしていた一方、右サイドではモハメド・サラーが高い位置を取るため、アレクサンダー＝アーノルドはより即時的なサポートを受けにくい状況でプレーしていたという。
この構造的なアンバランスによって、右サイドバックが孤立する場面は少なくなく、ロバートソンは守備の相棒に同情していたことを認めた。アレクサンダー＝アーノルドは最終的に2025年にアンフィールドを離れてレアル・マドリーへ移籍したが、守備能力を巡る評価はキャリアを通じて根強くつきまとってきた。
- AFP
ロバートソンが守備への批判の内幕を明かす
ロバートソンは、自国育ちのタレントに向けられる厳しい視線を強調し、自身のスコットランド代表としての経験と対比させた。「イングランド人である場合は、他の国籍とはまったく違う」と説明。「僕はいつもトレントに『君ほど高く評価されることは僕には決してない。でも、君ほど批判されることも決してない』と言っていた」
32歳のDFはまた、アレクサンダー＝アーノルドの役割がいかに demanding なものだったのか、その戦術的な現実についても語った。「リヴァプールでの僕の守り方と、トレントの守り方はまったく違った。僕にはサディオが助けに入ってくれていたし、彼はもう少しアグレッシブだったので、もし僕が［タックルを］外しても、たいてい彼がそこにいてくれた」とロバートソンは指摘。「モー［サラー］については、僕たちは彼に自陣ボックスの方まで戻ってきてほしくなかった。多くの場合、トレントは［ジョーダン・ヘンダーソン］のような誰かが寄ってくるのを待っていた。だから、時には彼が気の毒に思え始めた」
不当なスティグマと欧州での成功
守備の脆弱性をたびたび指摘されてきたにもかかわらず、アレクサンダー＝アーノルドはリヴァプールの絶頂期に大舞台で一貫して結果を残してきた。2018年のチャンピオンズリーグ決勝進出の道のりでは優れた守備スタッツを記録し、欧州の強豪相手に圧倒的なパフォーマンスを披露した。
ロバートソンはかつてのチームメートの守備力を強く擁護し、根強く残る見方を一蹴した。「彼がPSGで［キリアン］エムバペを抑え込んだのを見てきた。チャンピオンズリーグ決勝でも、彼は信じられないほど素晴らしかった」と語った。「トレントは非常に、非常に優れたディフェンダーだ……［彼の］ベストゲームでは、1対1の守備で信じられない存在だった」
このスコットランド人は、右サイドバックがブレークしたシーズン以来、不当にレッテルを貼られてきたとの見方を示した。「もちろん、時にはミスをすることもあるかもしれない。でも、それは誰にでもあることだ」とロバートソンは締めくくった。「ただ、［トレントには］守れないというスティグマが付きまとっている感じなんだ。そして彼はかなり若い頃からずっとそれを背負ってきた。まるでそれを振り払えないかのようだ」
- AFP
マドリードとイングランドにとっての極めて重要な時期
アレクサンダー＝アーノルドの当面の焦点は代表活動に移る。トーマス・トゥヘルの最新のイングランド代表メンバーに招集されたためだ。これまでに成功を収めてきた一方で、イングランド代表では歴史的に定位置確保に苦しんできており、今回のキャンプは新指揮官にアピールする新たな機会となる。
27歳の同選手は、クラブレベルでも重要な局面に直面している。2025年にスペインの首都へ移籍して以降、ラ・リーガでのキャリアは停滞しており、本来のトップフォームを取り戻そうと奮闘する中で、レアル・マドリーでの将来は不透明な状況となっている。
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