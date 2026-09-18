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「彼が来てくれてうれしい」 ハンジ・フリックがカリム・アデイェミの即効性あるインパクトを称賛、バルセロナ首脳陣に変化も
ドイツ人新戦力が力関係を変える
ドルトムントから2200万ユーロで加入した24歳のFWは、当初は右サイドでラミン・ヤマルのバックアップ要員にすぎないと見られていた。しかし、左ウイングへの配置転換がこの選手の立場を一変させ、アンソニー・ゴードンの定位置に本格的なプレッシャーをかけている。最も分かりやすい証拠となったのが週半ばのラシン・サンタンデール戦で、この選手は90分フル出場を果たし、7-2の圧勝で2つのPKを獲得した。
- AFP
フリック、電光石火のFWを称賛
スペインで新戦力が急速に順応していることについて、フリックは試合前会見の冒頭で、このFWの爆発的なスピードとロッカールーム内での好影響について語った。
若きアタッカーのフィジカル面と人間性の両方を評価し、同監督は次のように述べた。「カリム・アデイェミは稲妻のように速い。ただ、私がこれまで指導してきた全選手の中で最も速いかどうかは分からない。アルフォンソ・デイヴィスもその点では彼に似ている。彼は若く、素晴らしい人間だ。チームメートをとても尊重しており、みんなから愛されている」
ピッチ上での影響力、そしてブンデスリーガでの苦しい時期を後にして移籍を決断したことについて振り返り、指揮官は続けた。「彼のパフォーマンスがすべてを楽にしてくれる。ドイツでは良い時期を過ごしていなかったのだと思うし、環境を変えて別の国へ移ったことは彼にとって良かった。来てくれてうれしい」
サンタンデール戦で見せた際立ったパフォーマンスが始まりにすぎないとの確信を改めて示し、フリックはこう締めくくった。「私はカリムを100％信頼しているし、彼に懸けている。水曜日の試合のような彼のプレーを、これからもっと見ることになるだろう」
前線の層の厚さが首位を支える
左サイドでの激しいポジション争いは、今季のバルセロナ攻撃陣の安定にも好影響をもたらしている。デコは異なる特徴を持つ2人のウインガーを確保し、チームはゴードンの5アシストだけに全面的に頼ることなく攻撃力を維持できている。重要なのは、この競争によってラフィーニャが偽9番として引き続き力を発揮できる点であり、この戦術変更はすでに国内戦9ゴールという結果を生んでいる。
- Getty Images Sport
首位チームをアンダルシア遠征が待つ
バルセロナは今週末、セビージャとの厳しいアウェー戦に臨み、その攻撃力が再び真価を問われることになる。アウェーのバルセロナは、リーグ戦開幕から6連勝、さらに28得点という記録的な数字を残している歴史的なシーズンスタートを守り抜く決意でいる。ラモン・サンチェス・ピスフアンで勝利を収めれば、その24時間後に対戦する同じ街のライバル、アトレティコとレアル・マドリーを前に首位でのリードをさらに広げることにもなる。
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