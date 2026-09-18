スペインで新戦力が急速に順応していることについて、フリックは試合前会見の冒頭で、このFWの爆発的なスピードとロッカールーム内での好影響について語った。

若きアタッカーのフィジカル面と人間性の両方を評価し、同監督は次のように述べた。「カリム・アデイェミは稲妻のように速い。ただ、私がこれまで指導してきた全選手の中で最も速いかどうかは分からない。アルフォンソ・デイヴィスもその点では彼に似ている。彼は若く、素晴らしい人間だ。チームメートをとても尊重しており、みんなから愛されている」

ピッチ上での影響力、そしてブンデスリーガでの苦しい時期を後にして移籍を決断したことについて振り返り、指揮官は続けた。「彼のパフォーマンスがすべてを楽にしてくれる。ドイツでは良い時期を過ごしていなかったのだと思うし、環境を変えて別の国へ移ったことは彼にとって良かった。来てくれてうれしい」

サンタンデール戦で見せた際立ったパフォーマンスが始まりにすぎないとの確信を改めて示し、フリックはこう締めくくった。「私はカリムを100％信頼しているし、彼に懸けている。水曜日の試合のような彼のプレーを、これからもっと見ることになるだろう」