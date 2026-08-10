会話はすぐに、現在スペインで見出しを独占している他の注目移籍話へと移った。フェルミンは、マンチェスター・シティがこのMFへのバルセロナの最初のオファーを拒否したと報じられているにもかかわらず、スペイン代表主将ロドリがバルセロナに加入する可能性について問われた。23歳のフェルミンは「この件についての情報は持っていないが、デコとスポーツディレクターが決めることなら何でも自分は受け入れる」と付け加えた。「ロドリが素晴らしい選手だということは誰もが知っている。この件にあまり深く関わりたくはない。すでにここにいる選手たちに失礼だからだ」

またフェルミンは、今夏に同胞のトーレスがPSG加入を望んでいるとバルサに伝えたとの報道が強まる中、トーレスの不透明な将来についても触れた。FWと親しい関係を築いているフェルミンは、フランスの首都への移籍を巡るさらなる憶測をあおることには消極的だった。続けてこう語った。「その件については必要な情報を持っていないので、踏み込みたくない。彼は良い仲間であり友人だ。彼にとって最善の決断をしてくれることを願っている」



