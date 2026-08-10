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「彼が戻ってくることを願っている」 バルセロナのスター、フェルミン・ロペスがロナルド・アラウホの衝撃的なリバプール移籍について沈黙を破り、ロドリとフェラン・トーレスの移籍関連の話題にも言及
フェルミンがアラウホのアンフィールド移籍に反応
バルセロナのMFは、リバプールがこのDFを1シーズンのローン移籍で獲得することで合意に達したことが明らかになったことを受け、アラウホの退団に対する失望を示した。クラブの主将の1人を務めていたウルグアイ代表は、カタルーニャでの厳しい時期を経てキャリアを立て直すべく、プレミアリーグ行きが決定的となっているようだ。
この移籍について語ったロペスは、退団する同僚へ心のこもったメッセージを送り、『SPORT』にこう話した。「彼は別れを告げに来た。残念だよ。キャプテンだし、彼とは良い関係を築いていたからね。彼は成長を続けるためにこの決断を下した。来季に戻ってきてくれることを願っている」
- Getty Images News
ロドリとフェラン・トーレスを巡る憶測について説明
会話はすぐに、現在スペインで見出しを独占している他の注目移籍話へと移った。フェルミンは、マンチェスター・シティがこのMFへのバルセロナの最初のオファーを拒否したと報じられているにもかかわらず、スペイン代表主将ロドリがバルセロナに加入する可能性について問われた。23歳のフェルミンは「この件についての情報は持っていないが、デコとスポーツディレクターが決めることなら何でも自分は受け入れる」と付け加えた。「ロドリが素晴らしい選手だということは誰もが知っている。この件にあまり深く関わりたくはない。すでにここにいる選手たちに失礼だからだ」
またフェルミンは、今夏に同胞のトーレスがPSG加入を望んでいるとバルサに伝えたとの報道が強まる中、トーレスの不透明な将来についても触れた。FWと親しい関係を築いているフェルミンは、フランスの首都への移籍を巡るさらなる憶測をあおることには消極的だった。続けてこう語った。「その件については必要な情報を持っていないので、踏み込みたくない。彼は良い仲間であり友人だ。彼にとって最善の決断をしてくれることを願っている」
負傷を乗り越え、コンディションを高める
フェルミン本人にとっても、このプレシーズンでの復帰は、過酷な夏のリハビリを経た末の個人的な勝利である。第5中足骨骨折により、最終的に2026年ワールドカップを制したルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームの一員となる機会を無情にも断たれたが、トップチームでの立場を取り戻すために懸命な努力を続けてきた。
ノッティンガム・フォレストとの親善試合で1-0の勝利に貢献し、ラフィーニャが決めたPKを獲得するなどインパクトあるプレーを見せた後、フェルミンはまだ本来の鋭さを完全には取り戻していないことを認めた。「良かった。まだリズムをつかまないといけないけど、感触は良かった。プレーしたかったんだ。とても厳しい夏だったけど、もう状態はいいし、今季が楽しみだ」
このMFの復帰は、ベテラン勢の退団や攻撃陣の層が薄くなる可能性もある中で、フリック監督にとって実にタイムリーな追い風となる。クラブが移行期を乗り切る中、フェルミンは中盤でこれまで以上の責任を担うことになるとみられている。
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新シーズンを見据えて
バルセロナが新シーズンに向けた準備を続ける中、焦点は新たなアイデアをチームに落とし込むことと、注目度の高い退団の余波への対応に引き続き置かれている。アラウホの退団は埋めなければならないリーダーシップの空白を残しており、一方でロドリの加入の可能性は、クラブ首脳陣の明確な意思を示す大きなメッセージとなるだろう。
移籍市場の閉幕前に陣容の最終調整を目指すカタルーニャの名門にとって、今後数週間は極めて重要となる。ロドリを巡るクラブ間交渉が続く一方で、アラウホのリヴァプールへのレンタル移籍に関する正式手続きも進められており、チームの構図は急速に変わりつつある。フェルミンにとっての目標はシンプルだ。コンディションを維持し、再編のただ中にあるチームに貢献することである。
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