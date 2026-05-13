「彼が成し遂げたことは、私にとっても同じことを成し遂げたいという原動力になる」：ニコ・コヴァチがBVBの元監督を称賛

バイエルン・ミュンヘンで監督を務めたヒッツフェルトについて、コヴァチは「人間としても専門家としても素晴らしい」と語った。さらに「今でもアドバイスを求めるといつでも相談に乗ってくれる」と明かした。タイトルをどれだけ取っても、彼が普通のまま、率直に意見をくれることが私は好きだ。親しみやすく、誠実で、強い共感と圧倒的なオーラを持つ人だ。 「人への接し方、つまり、いつ目をそらすべきか、いつ手綱を引き締めるべきかを見極めることに関しては、彼ほど優れた人はいなかった。」

ドルトムントは2021年にDFBポカール（ドイツカップ）を制したが、リーグ優勝は2012年が最後で、クラブ最大の栄光は1997年のチャンピオンズリーグ制覇だ。