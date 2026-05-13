「BVBは名門だ。野心ある監督として、タイトルを取り、このスタジアムと地域を熱狂させたい」とコヴァチは『Sport Bild』に語った。
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「彼が成し遂げたことは、私にとっても同じことを成し遂げたいという原動力になる」：ニコ・コヴァチがBVBの元監督を称賛
コヴァチは、1991年から1997年にかけてBVBを率い、ドイツリーグ2回とチャンピオンズリーグ1回制した名監督オットマー・ヒッツフェルトの功績を振り返った。彼は「オットマーが成し遂げたことを再現したい」と語った。
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コヴァチ：ヒッツフェルトは「素晴らしい人物であり、専門家だ」
バイエルン・ミュンヘンで監督を務めたヒッツフェルトについて、コヴァチは「人間としても専門家としても素晴らしい」と語った。さらに「今でもアドバイスを求めるといつでも相談に乗ってくれる」と明かした。タイトルをどれだけ取っても、彼が普通のまま、率直に意見をくれることが私は好きだ。親しみやすく、誠実で、強い共感と圧倒的なオーラを持つ人だ。 「人への接し方、つまり、いつ目をそらすべきか、いつ手綱を引き締めるべきかを見極めることに関しては、彼ほど優れた人はいなかった。」
ドルトムントは2021年にDFBポカール（ドイツカップ）を制したが、リーグ優勝は2012年が最後で、クラブ最大の栄光は1997年のチャンピオンズリーグ制覇だ。