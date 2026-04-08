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「彼が大好きなんだ！」――ワールドカップ優勝者がマンチェスター・ユナイテッドを「史上最大の移籍ミス」と非難
伝説の人物による絶賛
ワールドカップ優勝経験のあるマルコ・マテラッツィは、マンチェスター・ユナイテッドの最近の移籍戦略、特にマクトミネイのナポリ移籍について辛口評価をした。元インテル・ミラノDFの彼は、このMFを長年高く評価し、10代でトップチームに昇格した時点ですでに大物になると予想していたという。
マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2017年にトップチームデビュー。通算255試合出場し、FAカップとカラバオカップの優勝に貢献した。
『Hajper』の取材に、マテラッツィは彼のプレースタイルとプロ意識を絶賛した。 「スコット・マクトミネイが大好きだ」と2006年ワールドカップ優勝者は語った。 「彼を本当に愛している。彼が若くしてマンチェスター・ユナイテッドで頭角を現した時、私は笑ってしまった。18歳か19歳の時点で、この選手は将来世界最高の選手の一人になるだろうと息子に言ったからだ。そして今、彼はまさにその一人となっている。」
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オールド・トラッフォードでの疑問の残る評価
マンチェスター・ユナイテッドは2024年、アカデミー出身のマクトミネイを約2600万ポンドでナポリへ放出した。PSR規制下の収支均衡が目的とされたが、デビューシーズンにスクデット獲得とセリエA MVPに貢献したことで批判が高まっている。 マテラッツィは、世界クラスの活躍を見せる彼をユナイテッドが過小評価していたと指摘する。今季はナポリが苦戦しても、マクトミネイはセリエAで7得点、CLで4得点を挙げ、チーム2位の得点源として存在感を維持している。
「彼は信じられないほどのボックス・トゥ・ボックス型選手だ」とマテラッツィは付け加えた。「ユナイテッドがなぜ彼をタダ同然で放出したのか理解できない。私なら6000万～7000万ポンドの価値があると思うのに、わずか2600万ポンドで売ってしまったのだから。 史上最大の移籍ミスか？間違いなくそうだ。彼が将来バロンドールを取れるか？私は彼を高く評価しているので、そうなれば嬉しい。だがスコットランド代表がW杯で優勝するのは難しいだろう。大タイトルがなければ、バロンドールは難しい。」
ナポリの得はマンチェスター・ユナイテッドの損
コンテ監督の下、マクトミネイは13得点を挙げ脅威的な得点者に成長。バロンドール候補にも選ばれた。 この活躍を受け、マンチェスター・ユナイテッドが彼を放出した判断への批判は強まっている。中盤が苦戦する中、マクトミネイは高額補強が期待外れに終わる一方で、アカデミー出身選手が他クラブで輝く、ファーガソン退任後のクラブ傾向を象徴する存在となっている。
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マクトミネイが自身の将来について語る
移籍の噂が絶えないものの、マクトミネイはナポリでファンに愛され、勤勉なプレースタイルで街に溶け込んでいる。ナポリはセリエAで2位、残り7節で首位インテルに7ポイント差。将来やマンチェスター・ユナイテッド退団の憶測を問われると、彼は「ここでの生活に非常に満足している。 私はナポリの選手で、それ以外考えていない」
さらに長期的な展望について「ナポリで長くプレーする自分の姿が想像できる。この場所が大好きだ。家族も幸せで、私も幸せだ」と語った。