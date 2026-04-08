「彼が大好きなんだ！」――ワールドカップ優勝者がマンチェスター・ユナイテッドを「史上最大の移籍ミス」と非難

ワールドカップ優勝経験のあるマルコ・マテラッツィは、マンチェスター・ユナイテッドの最近の移籍戦略、特にマクトミネイのナポリ移籍について辛口評価をした。元インテル・ミラノDFの彼は、このMFを長年高く評価し、10代でトップチームに昇格した時点ですでに大物になると予想していたという。

マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2017年にトップチームデビュー。通算255試合出場し、FAカップとカラバオカップの優勝に貢献した。

『Hajper』の取材に、マテラッツィは彼のプレースタイルとプロ意識を絶賛した。 「スコット・マクトミネイが大好きだ」と2006年ワールドカップ優勝者は語った。 「彼を本当に愛している。彼が若くしてマンチェスター・ユナイテッドで頭角を現した時、私は笑ってしまった。18歳か19歳の時点で、この選手は将来世界最高の選手の一人になるだろうと息子に言ったからだ。そして今、彼はまさにその一人となっている。」