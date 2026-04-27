「彼が大好きだ！」――トルコカップでのPK戦の活躍を受け、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のアンドレ・オナナ獲得をトラブゾンスポル会長が訴えた。

トルコに移籍したカメルーン代表GKオナナが好セーブ連発。PK戦で3本を止め、トラブゾンスポルをトルコカップ準決勝へ導いた。

この活躍は、マンチェスター・ユナイテッドが巨費を投じて元インテル選手を獲得した当時の絶頂期を思わせた。オールド・トラッフォードで批判を受けた後、スーパー・リグで再起したオナナは、現在タイトルとチャンピオンズリーグ出場権を狙う。