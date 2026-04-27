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「彼が大好きだ！」――トルコカップでのPK戦の活躍を受け、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のアンドレ・オナナ獲得をトラブゾンスポル会長が訴えた。
トルコカップのPK戦でヒーローとなったオナナ
トルコに移籍したカメルーン代表GKオナナが好セーブ連発。PK戦で3本を止め、トラブゾンスポルをトルコカップ準決勝へ導いた。
この活躍は、マンチェスター・ユナイテッドが巨費を投じて元インテル選手を獲得した当時の絶頂期を思わせた。オールド・トラッフォードで批判を受けた後、スーパー・リグで再起したオナナは、現在タイトルとチャンピオンズリーグ出場権を狙う。
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ドガン会長が移籍への考えを示した
オナナの活躍を受け、トラブゾンスポル会長は30歳の選手への賞賛を隠さなかった。NTV Sporによると、会長は記者団にレンタル移籍の完全移籍化を希望すると述べたが、夏に移籍が実現するかは依然不透明だと認めた。
ドガン会長は「オナナには明確なキャリアプランがある。我々は彼を高く評価しており、条件が合えば残留を望む。最終決定は本人次第だ」と語った。トルコ側はオナナに魅了されているが、マンチェスター・ユナイテッドが売却益を最大化しようとしているため、提示される高額な移籍金に応じるのは難しいと報じられている。
オールド・トラッフォードの先行きは不透明
トルコで復活したオナナだが、マンチェスター・ユナイテッドへの復帰は難しい状況だ。クラブは今夏、彼をトップチームに復帰させる予定はないという。首脳陣はプレミアリーグで好パフォーマンスを続けるベルギー人GKセンネ・ラムメンスを長期的な正GKと位置づけ、全面的に支持している。
ラムメンスが正守護神の座を確固たるものにしており、週給12万ポンドと高給のオナナを放出して人件費を削減したいクラブの思惑も重なっている。オナナはポジション争いを望んでいるが、クラブが若くコストパフォーマンスに優れたGK陣構築を優先しているため、完全移籍が最も現実的な結末だ。
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トラブゾンスポルに優勝の兆し
オナナは国内タイトル獲得でシーズンを締めくくるチャンスがある。所属のトラブゾンスポルはトルコ・スーパーリーグ3位で、首位のガラタサライと9ポイント差ながら優勝の可能性を残す。より現実的なのはトルコカップで、準決勝でジェンクルビルリギと対戦する。
トルコに残るか、ベシクタシュやサウジアラビアのクラブへ移籍するかは不明だが、オナナは着実に評価を回復している。マンチェスター・ユナイテッドは、彼の調子が上がっていることを歓迎しており、数年前に支払った4700万ポンドの移籍金の多くを回収できる可能性がある。