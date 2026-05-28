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「彼が再びサッカーができることを強く期待している」――スウェーデン代表医が報告。トッテナムのデヤン・クルセフスキは、怪我から1年経ってもリハビリが続いている。
プレミアリーグ復帰への期待
1年に及ぶ深刻な怪我でスウェーデン代表のワールドカップメンバーから外れたクルセフスキは、 now 2026-27シーズンのクラブ活動に集中している。トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督の下でプレーできるよう万全を期すつもりだ。長期離脱 despite、代表チームドクターのヨナス・ヴェルナーは「彼は諦めない。周囲のサポートも厚く、将来もプレーできると信じている」と語る。
「彼は希望を捨てない」とヴェルナー氏は『Sportbladet』に語った。「クラブやリハビリを支援する人々から多大な助けを受けている。彼が再びピッチに立つと強く期待している」
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ワールドカップへの夢は終わった
クルセフスキは膝蓋骨の怪我から回復できず、今夏北米開催のワールドカップ出場が正式に絶たれた。2025年5月以降公式戦に出ておらず、当初はトッテナム前監督ポステコグルーが欠場を軽視したが、その後、度重なる手術を伴う1年に及ぶ苦境となった。
スウェーデンのグラハム・ポッター監督は、クルセフスキを最終メンバーから外すのは「非常に難しい決断」だったと明かした。本人が公の場で回復をアピールしたものの、医学的な判断により、スウェーデン代表は創造性豊かな戦力を欠いたまま大会に臨むことになった。
膝蓋骨損傷の医学的実態
ヴェルナー医師は、26歳の選手がトップレベルに復帰できない理由を明かした。同医師は『Sportbladet』の取材に、このウイング選手を12か月以上治療室に留めている怪我が複雑だと説明した。
「長い道のりでした」とヴェルナー医師は語る。「デヤンはワールドカップに戻るため全力で努力しましたが、1年以上試合に出ていないため、まだ準備が整っていません。医学的な評価もその結論を裏付けています。原因は複数の要因が重なっています」
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膝関節の複雑さ
このけがはプロスポーツ選手にとって厄介だ。ヴェルナーは、クルセフスキが直面する生理学的課題を説明し、軟骨には血流がないため損傷部位が筋肉や骨のように治癒しないとした。
「軟骨には血管も神経もなく、自然治癒が望めません。しかも、この部位はサッカー選手にとって大きな負荷がかかります。膝蓋骨が大腿骨の上を滑るため、大きな圧縮力が生じるのです。おそらく、その負荷に耐えられるほどにはまだ治っていないのでしょう」
デ・ゼルビ監督率いるトッテナムが初のフルシーズンを迎える中、来季に間に合うかはまだ不明だ。