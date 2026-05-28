クルセフスキは膝蓋骨の怪我から回復できず、今夏北米開催のワールドカップ出場が正式に絶たれた。2025年5月以降公式戦に出ておらず、当初はトッテナム前監督ポステコグルーが欠場を軽視したが、その後、度重なる手術を伴う1年に及ぶ苦境となった。

スウェーデンのグラハム・ポッター監督は、クルセフスキを最終メンバーから外すのは「非常に難しい決断」だったと明かした。本人が公の場で回復をアピールしたものの、医学的な判断により、スウェーデン代表は創造性豊かな戦力を欠いたまま大会に臨むことになった。