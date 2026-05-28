「彼が何をするか、想像もつかない！」――2026年ワールドカップでアルゼンチン王座奪取を狙うブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールが、リオネル・メッシへの畏敬の念を明かした。

アルゼンチンはバランスの取れたチームだが、ヴィニシウスは同国の伝説的キャプテンを特に称賛した。38歳のメッシは今も世界一恐れられる選手だ。ディフェンダーが予測できないプレーで瞬時に試合の流れを変える彼への対策は困難だと、このブラジル人選手は強調した。

8度のバロンドール受賞者ならではの難しさについて、ヴィニシウスはこう語った。「彼はいつも新しい何かを持ってくる。彼が次に何をするか、誰も予測できない」