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「彼が何をするか、想像もつかない！」――2026年ワールドカップでアルゼンチン王座奪取を狙うブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールが、リオネル・メッシへの畏敬の念を明かした。
ヴィニシウスはアルゼンチンを優勝候補と見ている
南米の2大強豪には激しいライバル関係がある。それでもヴィニシウスは、アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会で王座防衛を狙うリオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表の強さを即座に認めた。
CazeTVのインタビューで彼は「（優勝候補に）アルゼンチンも入れるよ。前回王者で、自信があるし、メッシがいるから」と語った。
- AFP
「メッシ要因」がブラジルを緊張させ続けている
アルゼンチンはバランスの取れたチームだが、ヴィニシウスは同国の伝説的キャプテンを特に称賛した。38歳のメッシは今も世界一恐れられる選手だ。ディフェンダーが予測できないプレーで瞬時に試合の流れを変える彼への対策は困難だと、このブラジル人選手は強調した。
8度のバロンドール受賞者ならではの難しさについて、ヴィニシウスはこう語った。「彼はいつも新しい何かを持ってくる。彼が次に何をするか、誰も予測できない」
トロフィー獲得の空白期間を終わらせようとするブラジルの挑戦
ヴィニシウスは隣国の脅威を警戒しつつ、2002年以来の優勝トロフィーをブラジルに持ち帰ることに集中している。カルロ・アンチェロッティ監督率いるセレソンは、24年ぶりの優勝と黄色いユニフォームに6つ目の星を刻むことを目指す。ヴィニシウスは攻撃の要として期待され、決勝への険しい道を歩む。
ブラジルはグループCに入り、6月13日にモロッコ、19日にハイチ、24日にスコットランドと対戦する。
- AFP
アルゼンチンの日程
前回王者は、ヴィニシウスが称賛したチーム構成の安定性を活かし、グループJを勝ち抜く。アルゼンチンは6月17日（水）にアローヘッド・スタジアムでアルジェリアと対戦し、6月22日にAT&Tスタジアムでオーストリアと激突。6月27日のヨルダン戦でグループステージを締めくくる。